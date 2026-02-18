Il treno diventa "metropolitana", boom di corse e scuole in viaggio

L’implementato servizio ferroviario nelle stazioni di Cadeo e Pontenure svolge sempre più anche una funzione di “metropolitana”. I treni sono fondamentali per i lavoratori pendolari, per gli studenti di superiori e università, per gli utenti senza auto, ma sono anche un’opportunità per le scuole locali. Ieri mattina, infatti, un gruppo di studenti di un paio di classi di Roveleto hanno preso il treno, dal proprio paese, accompagnati dai docenti, per raggiungere la città di Piacenza.

L’episodio non è isolato. Anzi, come confermato dall’Istituto comprensivo guidato dal dirigente Leonardo Mucaria, sono undici le uscite didattiche che sono state programmate nell’anno, per gli studenti di elementari e medie di Cadeo e Pontenure, utilizzando il mezzo su rotaia. Una possibilità inesistente nei precedenti anni scolastici. Solo dallo scorso settembre, l’interruzione della Via Emilia per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Nure, ha determinato l’introduzione di numerose corse da parte di Trenitalia Tper, in accordo con la Regione, che hanno permesso anche all’Istituto comprensivo di poter fare affidamento su un servizio di trasporto prima mancante.