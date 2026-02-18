In memoria vittime pandemia: “Piacenza Ricorda”, raccoglie 12mila euro

È di ben 12mila euro il contributo complessivo raccolto grazie all'iniziativa “Piacenza Ricorda”, terza edizione dello spettacolo a scopo benefico promosso da C.S.E.N. Piacenza APS e Lilt Piacenza. Lo show di cantautorato, che aveva visto protagonisti i Cani della Biscia al Teatro Politeama lo scorso 6 dicembre, aveva riscosso un ottima partecipazione di pubblico con ben 500 piacentini spettatori.

Come da tradizione l'appuntamento era dedicato alla memoria delle vittime della pandemia e vocato alla solidarietà, il ricavato infatti è stato devoluto a quattro realtà in prima linea in ambito sociale sul territorio: gli Hospice di Piacenza e Borgonovo, lo Special Dream Team e la Cra La Madonnina di Caorso.

Gli organizzatori dell'evento, i medici Franco Pugliese e Patrizio Capelli, hanno consegnato in Comune i proventi ai rappresentanti della realtà aiutate: 3mila euro a testa per loro, ai quali vanno aggiunti altri 1.500 euro raccolti con l'evento collaterale della cena benefica tenuta a “Cascina Pizzavacca” lo scorso 16 dicembre, denaro donato alla scuola materna di Soarza di Villanova sull'Arda.