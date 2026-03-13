Inaugurata in Pediatria e neonatologia una stanza dedicata a Riccardo

Porterà il nome di Ricky la nuova stanza delle medicazioni della Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza, diretta dal professor Giacomo Biasucci. Lo spazio è stato dedicato a Riccardo scomparso nel 2024.

Il nuovo ambiente è stato pensato per rendere più accoglienti e sereni i momenti di cura dei bambini più piccoli, trasformando uno spazio sanitario in un luogo capace di trasmettere tranquillità, attenzione e vicinanza. La decorazione degli spazi è stata affidata all’associazione Fuori Serie, composta da utenti del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche, già autori di altre decorazioni dedicate ad allietare i momenti che i bambini devono trascorrere in ospedale.

La stanza è stata realizzata grazie all’impegno de Il Pellicano Piacenza onlus e al contributo dell’associazione di pesca sportiva El Belensei di Caorso di cui Riccardo faceva parte, che hanno sostenuto concretamente il progetto con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un ambiente più umano e rassicurante.

Fuori Serie, che si occupa di arteterapia come strumento di inclusione sociale e lavorativa per persone con fragilità e spiccate doti nel linguaggio artistico, in questo progetto, ha impiegato sei giovani artisti dell’associazione che hanno affiancato i professionisti nella fase di realizzazione, all’interno di un percorso di inserimento lavorativo che qualifica socialmente e operativamente le persone coinvolte, valorizzandone competenze, creatività e capacità espressive.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale Paola Bardasi, il professor Biasucci, la presidente de Il Pellicano Piacenza onlus, Maria Angela Spezia, una rappresentanza dell’associazione El Belensei con il presidente Michele Zaffignani e Ambra Nalbone e l’associazione Fuori Serie con Veronica Cavalloni e alcuni degli artisti coinvolti. Presenti anche i genitori e Alessandro, fratello di Riccardo, accompagnati da Maria Lodovica Toma, amica di famiglia.

La dedica della stanza rappresenta un ulteriore momento del percorso di memoria e solidarietà promosso dall’associazione El Belensei, che a Riccardo ha dedicato due memorial con una gara di pesca durante la Festa del Po di Caorso, finalizzati alla raccolta di fondi per progetti di beneficenza. Da questa esperienza è nata anche la proposta di contribuire alla riqualificazione della stanza delle medicazioni della Pediatria: un progetto che Il Pellicano Piacenza onlus ha accolto e sostenuto, partecipando alla realizzazione dell’intervento e trasformando l’iniziativa in un gesto concreto capace di mantenere viva la memoria di Riccardo all’interno di un luogo dedicato alla cura dei bambini.

Questo progetto testimonia anche l’importanza del rapporto tra il sistema sanitario e il territorio. La collaborazione tra associazioni, volontariato e istituzioni sanitarie rappresenta oggi una risorsa preziosa per migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti ai cittadini. Quando la comunità partecipa e sostiene attivamente il proprio ospedale, la sanità diventa davvero un patrimonio condiviso: un luogo di cura che appartiene al territorio e che cresce grazie alla responsabilità, alla generosità e all’impegno di tutti.

La stanza di Ricky resterà così non solo uno spazio dedicato alle medicazioni dei bambini, ma anche un segno concreto di memoria, vicinanza e solidarietà, fondamenti del valore di una comunità capace di riconoscere ogni giorno il significato più profondo della cura.