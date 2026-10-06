Mensa Caritas più sicura, una guardia al turno serale

Aumenta la sicurezza nella sede della Mensa della Fraternità della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Da ieri e fino al prossimo 31 dicembre sarà presente al turno serale una guardia giurata dell’istituto Metronotte Vigilanza. Il servizio, come ha spiegato l’azienda, sarà completamente gratuito. E’ la prima volta che una guardia presenzia all’interno e all’esterno della mensa serale di via san Vincenzo in modo continuativo. La disponibilità è stata offerta per un’ora, tempo che corrisponde all’accoglienza degli ospiti e alla consumazione del pasto.

A spiegarlo è Mario Idda, direttore Caritas, che coglie l’occasione per ringraziare.

Fino a ieri l’altro la sicurezza della mensa era garantita, oltre che dagli operatori, dai passaggi di una guardia particolare giurata in concomitanza con gli orari dei pasti, sia nel doppio turno diurno sia nel turno unico serale. Questo sulla base di una convenzione a prezzo ridotto stipulata tempo fa tra Caritas e Metronotte Vigilanza per la sicurezza degli edifici, unita alla sensibilità dell’istituto di vigilanza dopo i problemi di sicurezza emersi con l’affollamento della struttura. Una situazione scoppiata due anni fa quando, in seguito a intemperanze di ospiti, alcuni con problemi di natura psichiatrica, proprio la mensa serale tenne chiuso per 90 giorni e quella diurna per una settimana. Un gesto - condiviso dal vescovo Adriano Cevolotto, che della Caritas diocesana è il presidente - che volle sollevare il problema della presa in carico degli ospiti della mensa da parte di tutte le istituzioni e della città. Non solo della Chiesa diocesana.