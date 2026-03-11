Misericordia, avviate le indagini. Solidarietà dai cittadini
L'associazione è stata vittima di vandali che hanno tagliato le gomme di tre mezzi
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Sono partite le indagini dei carabinieri sulla manomissione dei mezzi di soccorso della Misericordia di Piacenza, trovati danneggiati dai volontari lunedì mattina davanti alla sede di via Braille, alla Besurica. Durante la notte qualcuno ha preso di mira i veicoli utilizzati per i trasporti sanitari, bucando le gomme di due pulmini e di un’ambulanza.
In zona non sono presenti telecamere di sicurezza. I militari analizzeranno quindi i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in altre aree del quartiere, nel tentativo di individuare movimenti sospetti riconducibili al raid. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di una bravata compiuta da alcuni giovani.
I responsabili dell’associazione hanno sporto denuncia alla stazione Levante dei carabinieri, in via Caccialupo. Intanto alcuni cittadini hanno già contattato la Misericordia per offrire un aiuto.