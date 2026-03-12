Sesto pullman per san Francesco, pellegrinaggio in extremis

Un’ultima possibilità di partecipare all’ostensione delle spoglie di san Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario della morte. La diocesi di Piacenza-Bobbio è riuscita a organizzare un altro pullman, dopo i cinque fino ad ora partiti da Piacenza e provincia. Il pellegrinaggio si terrà in giornata e sarà sabato 21 marzo, penultimo giorno dell’ostensione.

L’ostensione delle spoglie di san Francesco d’Assisi, l’evento probabilmente più significativo delle celebrazioni per gli 800 anni della morte del santo a cui è dedicato l’intero 2026, anno giubilare di san Francesco, appunto, è un momento a numero chiuso aperto al pubblico solo per un mese, dal 22 febbraio al 22 marzo. Il numero di fedeli ammesso a transitare di fronte alle spoglie mortali di san Francesco è di 15mila al giorno, 800 ogni mezz’ora. L’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Piacenza-Bobbio si è mosso con anticipo lo scorso anno ma è riuscito ad ottenere solo cinque “slot”, cinque posti per altrettanti pullman. In extremis arriva il sesto.