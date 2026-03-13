Robotica, coding e tinkering: riparte il MakerDojo Club

Riparte a Piacenza il MakerDojo Club, ciclo di attività gratuite dedicate a robotica, coding e tinkering per ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il progetto è ospitato dal Laboratorio Aperto (ex chiesa del Carmine) e punta a sviluppare competenze digitali attraverso un approccio pratico e creativo. Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 marzo 2026, dalle 10 alle 12, il calendario dei laboratori proseguirà poi venerdì 24 aprile dalle 16.30 alle 18.30 e si concluderà sabato 16 maggio dalle 10 alle 12.

MakerDojo Club propone attività gratuite per introdurre i più giovani al mondo della tecnologia in modo creativo e inclusivo. Robotica, coding, tinkering, elettronica e stampa 3D saranno gli strumenti attraverso i quali i partecipanti potranno sviluppare curiosità, creatività e competenze digitali. Ogni incontro dura 2 ore e propone attività autoconclusive, così da permettere a ragazze e ragazzi di partecipare anche a singole sessioni, senza obbligo di seguire un percorso continuativo.