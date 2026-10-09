«Sulla coppa una crociata politica sulla pelle dei bimbi»: scontro in consiglio sul caso delle mense

La polemica sulla scomparsa della carne di maiale dal menu invernale delle mense scolastiche infiamma il Consiglio comunale. Maggioranza e ApP attaccano FdI e Lega, accusandoli di aver montato un caso strumentale. «Una crociata sulla pelle dei bambini», denuncia Stefano Cugini (ApP), critico anche verso la sindaca Katia Tarasconi per aver chiesto all’Ausl di reintrodurre la lonza. Luigi Rabuffi (ApP) ricorda che da anni esistono menu alternativi per motivi religiosi. Angela Fugazza (Per Piacenza) spiega che la lonza era stata eliminata perché troppo stopposa e spesso lasciata nei piatti dai bambini. «Nessuno ha cancellato le nostre tradizioni», ribadisce Salvatore Scafuto (Pd), che parla di polemica costruita per attaccare la sindaca. Sara Soresi (FdI), che aveva sollevato il caso denunciando una presunta sottomissione all’Islam, rivendica di aver posto un tema importante per molti cittadini. Luca Zandonella (Lega) contesta al Comune la richiesta di modificare il menu dopo aver negato un proprio potere di indirizzo.