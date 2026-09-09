Tamponamento a San Giorgio, due feriti: un 53enne è il più grave

Tamponamento questa mattina, 9 settembre, lungo la Provinciale 6 di Carpaneto, nel territorio di San Giorgio Piacentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Milano, in prossimità dell’incrocio con via Fioruzzi, e ha coinvolto due vetture, una Dacia e una Citroën C3.

In seguito all’urto una delle due auto ha iniziato a sprigionare fumo. Dal momento che il veicolo era alimentato a Gpl, è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per mettere in sicurezza la vettura e scongiurare ulteriori rischi.

Entrambi gli automobilisti coinvolti sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato un uomo di 53 anni, le cui condizioni sono risultate più serie: è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Più lievi, invece, le conseguenze per l’altro conducente, un 26enne.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Piacenza, ai quali spetta ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento.