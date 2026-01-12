Teo, il maialino influencer di Vernasca conquista l'Italia, ma lui si crede un cane

Teo ama un sacco i libri Si diverte un mondo a giocare con la cagnolina Shiva Si mostra molto goloso di lamponi Ama tantissimo le coccole La ciuchina Irene, 10 anni, con la compagna Antonietta

«Crede di essere un cane». Bastano queste parole di Francesca Ronchetti, anima dell'associazione La collina dei ciuchini a Vernasca, per descrivere Teodoro, detto Teo: un maialino di tre anni e 50 chili diventato influencer con oltre 500mila visualizzazioni.

A Capodanno Teo ha rischiato di morire per aver ingurgitato sostanze nocive nel suo recinto, dove resta confinato per le restrizioni della peste suina. Da tutta Italia sono arrivati messaggi e solidarietà materiale per affrontare le spese sanitarie.

Nei suoi video Teo posa con Shiva, pastore australiano, o sbava per un kiwi mentre Francesca cerca di educarlo alle buone maniere, regalando migliaia di sorrisi.

Ma Teodoro non è l'unico animale che ha trovato riparo sulle colline di Vernasca. C'è la ciuchina Irene, 10 anni, con la compagna Antonietta e altri sette asinelli. Irene, dalla storia tribolata, dispensa calore e affetto ai visitatori. Lei e i suoi compagni sono stati adottati a distanza dai piacentini come regalo di Natale. C'è chi aveva appeso all'albero un'effigie di Irene, come un angelo di famiglia.