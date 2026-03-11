Ricerca di persone con il fiuto del cane, a Sarmato gara di mantrailing

Sarmato ha ospitato una Gara nazionale di mantrailing, una pratica di ricerca fatta insieme ad un cane in grado di fiutare l’odore di una persona. Ad organizzare l’evento sono stati gli appassionati del Centro cinofilo Valtidone con partecipanti in arrivo anche da fuori regione. L’evento, valido per il Campionato nazionale Cis, ha previsto prove tra le vie e le aree verdi del paese, lungo i quali sono stati predisposti i percorsi validi per la gara. "Alla buona riuscita della manifestazione – dicono gli organizzatori - ha contribuito anche il gruppo Alpini di Sarmato, che ha messo a disposizione gli spazi per il ritrovo e la propria sede per il ristoro dei partecipanti".