Cambio di stagione: stanchezza e gonfiore

Con l’arrivo della primavera molte persone avvertono stanchezza, gonfiore addominale, pesantezza alle gambe o difficoltà a mantenere energia stabile.

Non è suggestione: il cambio di stagione rappresenta un vero momento di riadattamento neuro-endocrino per l’organismo.

Il corpo deve ricalibrare ritmi biologici, regolazione dei liquidi e gestione energetica. Tutto questo comporta un temporaneo dispendio di energia.

Cosa succede a livello ormonale nel cambio di stagione

L’aumento delle ore di luce modifica l’attività dell’ipotalamo, il centro di regolazione dei ritmi biologici. Questo comporta variazioni nella produzione di alcuni ormoni. Vediamoli insieme.

Melatonina

Con più luce naturale, la secrezione di melatonina si riduce.

Questo può inizialmente alterare il ritmo sonno-veglia, causando:

• sonno meno profondo,

• risvegli notturni,

• sensazione di stanchezza mattutina.

Il corpo impiega alcune settimane per adattarsi.

Cortisolo

Il cortisolo, ormone dello stress, segue un ritmo circadiano. Nel cambio di stagione può verificarsi una temporanea alterazione del suo picco mattutino, con:

• maggiore sensazione di fatica,

• minore reattività energetica,

• percezione di “corpo rallentato”.

Se a questo si aggiungono stress lavorativo e allenamenti intensi, l’equilibrio può risultare ulteriormente destabilizzato.

Estrogeni e progesterone (nel corpo femminile)

Nel periodo primaverile alcune donne riferiscono:

• maggiore ritenzione,

• gonfiore,

• variazioni dell’umore.

Le fluttuazioni estrogeniche influenzano direttamente:

• permeabilità capillare,

• distribuzione dei liquidi,

• risposta infiammatoria locale.

L’estrogeno, infatti, ha un impatto sul sistema vascolare e sulla gestione del sodio, contribuendo alla sensazione di gonfiore.

Sistema nervoso autonomo

Il passaggio da temperature fredde a più miti richiede un adattamento del sistema nervoso autonomo, che regola:

• vasodilatazione,

• pressione arteriosa,

• termoregolazione.

Questa fase può temporaneamente influenzare la percezione di energia e circolazione.



Gonfiore primaverile: perché succede davvero

Il gonfiore nel cambio di stagione non è solo “acqua trattenuta”.

Spesso è il risultato di:

• lieve infiammazione sistemica,

• alterazione del microcircolo,

• rallentamento del sistema linfatico,

• intestino meno regolare,

• stress cronico.

Il corpo, quando è in fase di adattamento, può temporaneamente trattenere liquidi come meccanismo compensatorio.

Rimedi concreti per il gonfiore

Non servono soluzioni drastiche. Servono interventi mirati e coerenti.

Movimento regolare e allenamento della forza

La contrazione muscolare favorisce il ritorno venoso e linfatico.

Allenamento della forza e Pilates migliorano la “pompa muscolare”, soprattutto negli arti inferiori.

Respirazione diaframmatica

Il diaframma agisce come una pompa interna per il sistema linfatico.

Esercizi di respirazione profonda:

• migliorano il drenaggio,

• riducono tensioni addominali,

• favoriscono ossigenazione.

Alimentazione equilibrata

Più che eliminare il sale, è utile:

• ridurre zuccheri raffinati,

• limitare alimenti ultra-processati,

• aumentare fibre e verdure fresche,

• mantenere adeguato apporto proteico,

• bere in modo regolare.

Anche la salute intestinale incide direttamente sulla percezione di gonfiore.

Sonno e stress

Un recupero insufficiente mantiene elevato il cortisolo, che favorisce la ritenzione.

Routine serali regolari e allenamenti ben distribuiti aiutano a stabilizzare l’equilibrio ormonale.

Il corpo si adatta, se lo accompagni

Il cambio di stagione è un periodo di transizione fisiologica.

Non richiede diete drastiche né allenamenti estremi, ma gradualità e coerenza.

Con movimento intelligente, nutrizione adeguata e recupero di qualità, il corpo ritrova equilibrio, leggerezza ed energia. La primavera non chiede di forzare. Chiede di sostenere.