C’è un accordo ossessivo, tagliente e ipnotico che da mezzo secolo si insinua nelle pieghe dell’immaginario collettivo. Porta la firma di Claudio Simonetti, tastierista, compositore e fondatore dei Goblin. Nato a San Paolo nel 1952 e cresciuto a Roma, figlio d’arte del celebre Enrico, Simonetti è stato il vero architetto sonoro dei film di Dario Argento: da “Profondo rosso” a “Suspiria”, fino a “Tenebre” e “Dèmoni”. Ma limitarlo all’horror sarebbe riduttivo. Chiusa la stagione del progressive rock, l’artista ha attraversato la disco music e la tv, scalando le hit parade con progetti italo-disco come Easy Going e Vivien Vee, firmando con Claudio Cecchetto il tormentone “Gioca Jouer” e musicando serie cult come “College”. In occasione degli anniversari delle sue opere e alla vigilia di un tour negli Stati Uniti, abbiamo incontrato il maestro per una conversazione a tutto tondo: dalla genesi dei suoi successi alla meccanica della paura, dal silenzio fino al monito sull’intelligenza artificiale.

Cosa rappresentano per te gli anni ‘80?

«Un cambiamento radicale. Come musicista nasco a fine anni ‘60 con il prog rock. Verso il ‘78 si chiuse un’era: coincideva con l’addio ai Goblin e con la fine di una stagione durissima, segnata dagli anni di piombo e dal delitto Moro. La gente era stanca di quel clima. Io sono cresciuto nel ‘68; avevo sedici anni e vidi tutto. Fu un periodo creativo, ma per l’Italia furono anni disastrosi. Nel ‘78 c’era una gran voglia di voltare pagina e cercare leggerezza».

Ed è lì che hai scelto di tuffarti nella disco music...

«Esattamente. Dal 1978 ho iniziato a frequentare le discoteche, a uscire e a fare dance. Ci siamo lasciati alle spalle quel decennio così pesante ed è andata subito benissimo: prima con gli Easy Going, poi con Vivien Vee, fino al trionfo nell’81 con il “Gioca Jouer” al fianco di Claudio Cecchetto».

Il pubblico ti associa subito all’horror, eppure hai attraversato generi popolarissimi. Come convivevano queste due anime?

«In maniera naturale. Quando nell’83 composi la colonna sonora per la serie tv “College”, ero già ampiamente navigato nella dance. Mi venne spontaneo impostarla con quel linguaggio ritmico. Ma anche la partitura di “Tenebre”, realizzata con vocoder e batteria elettronica, è molto danzereccia: in fondo è un vero rock-dance».

Nelle tue colonne sonore musica e immagine sono inscindibili. Quanto conta invece il silenzio?

«Moltissimo. In “Profondo rosso” c’è una sequenza iniziale in cui per ben trentadue minuti non c’è una sola nota: eppure la tensione regge benissimo. Ricordo sempre l’aneddoto di Hitchcock e Herrmann: litigarono e il regista gli disse che un film si poteva fare anche senza musica. E girò Gli uccelli. In tutta la pellicola non c’è colonna sonora, solo rumori d’ambiente. È la prova che i silenzi spesso spaventano più delle note. La musica serve a dare il carico emotivo finale, ma non deve saturare la scena».

Se oggi tu dovessi riscrivere “Profondo rosso” con le tecnologie moderne, cambieresti qualcosa?

«Non ci penso minimamente. Se dovessi comporla oggi la farei certamente in un altro modo, ma quello che è stato inciso appartiene alla storia e non si tocca: ha un’anima analogica irripetibile».

Prog rock, disco music, classica e gotico: qual è la tua vera dimensione creativa?

«Mi sono sempre trovato a mio agio con il rock, il prog e il gotico. Ho fatto tantissima dance e la rifarei volentieri. A casa, come sottofondo, ascolto quasi sempre dance pop. Il rock odierno lo trovo stantio: i gruppi storici ripropongono sempre le solite formule. C’è molta più creatività nell’elettronica. Il vero prog delle origini era magico perché univa jazz, classica e rock; oggi quella contaminazione si è spenta».

A un ventenne che oggi desidera comporre per il cinema, quale consiglio daresti?

«Di studiare seriamente e saper fare musica davvero. Non esiste una scorciatoia o una scuola specifica: serve una solida preparazione tecnica e poi l’incontro con un regista che creda in te, come fece Dario Argento con noi. Dico sempre: studia il tuo strumento. Se poi la fortuna ti farà incontrare il regista giusto, ben venga, ma la gavetta non si salta».

E cosa pensi di chi oggi cerca scorciatoie come l’intelligenza artificiale?

«L’AI può essere divertente per la grafica, ma per la musica assolutamente no. Guardo con apprensione agli allarmi degli scienziati: senza regole rischiamo la distruzione del tessuto creativo umano. Non ci saranno notizie vere, spariranno i film con attori autentici e mancherà il lavoro. È il paradosso dell’automazione: se i robot costruiscono le auto ma l’operaio non ha stipendio, chi le compra? Se con piattaforme come Suno chiunque, senza conoscere una nota, genera una canzone con testi finti, l’arte muore. Il progresso tecnico non si arresta, ma senza controllo porterà alla rovina».

In questi giorni ti aspetta una lunga tournée negli Stati Uniti...

«Festeggiamo i 45 anni di “Tenebre”, girato nell’81, e l’anno prossimo ci aspetta il tour per il cinquantennale di “Suspiria”. La dimensione live resta l’unica cosa sacra che le macchine non potranno rimpiazzare: sul palco non puoi barare con un surrogato. Oggi mi concentro sui concerti; mi propongono ancora film, ma sono quasi tutti low budget per lo streaming con compensi minimi. A questo punto preferisco fare solo ciò che mi gratifica davvero».

Qual è il tuo film dell’orrore preferito?

«“Halloween” di Carpenter è in cima alla lista: io e John siamo grandi amici ed estimatori reciproci. Poi ci sono i capolavori di Dario Argento, come “Profondo rosso” e “Suspiria”, e i classici di Hitchcock come “Psyco” o i “Dracula” della Hammer con cui sono cresciuto. Solo studiando musica ho capito quanto il terrore dipendesse dalle frequenze e dai colpi d’arco sonori. Anche se oggi escono valanghe di titoli usa-e-getta, il genere regala ancora cose belle. La vera regola aurea la dettò Hitchcock: meno mostri visivamente allo spettatore, più si spaventerà».