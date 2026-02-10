Lo Specchio di Piacenza: Alessandro Bossalini, scherma e il futuro del Pettorelli

Stasera alle 20.20 su Telelibertà torna Lo Specchio di Piacenza, il format che racconta volti, storie e passioni del nostro territorio attraverso un dialogo diretto e senza filtri. A condurre è la giornalista Nicoletta Bracchi, che accompagna l’ospite in un percorso personale e professionale, guidato anche dalle immagini e dai ricordi.

Ospite della puntata è Alessandro Bossalini, maestro di scherma, ex atleta azzurro della spada con il Gruppo Sportivo Carabinieri e oggi presidente del Circolo della Scherma Pettorelli di Piacenza. Una figura centrale per lo sport cittadino, con un passato di alto livello agonistico maturato nell’Arma dei Carabinieri e un presente fatto di allenamenti, gestione di una società storica e attenzione quotidiana ai giovani e alle famiglie che vivono lo sport come occasione di crescita.

Nel corso della puntata Bossalini si racconta partendo dalla sua storia personale, dall’ingresso in pedana fino all’esperienza con la Nazionale italiana, per arrivare al ruolo di dirigente sportivo. Si parla di scherma oggi, di come sono cambiati i giovani, delle difficoltà concrete di una società sportiva, del rapporto con le famiglie e del valore educativo dello sport a Piacenza. Spazio anche ai grandi eventi ospitati dal Pettorelli e ai progetti futuri, tra risultati sportivi e attenzione al territorio.

Un confronto diretto, concreto e attuale, che va oltre la competizione e racconta cosa significa oggi fare sport ad alto livello e di base insieme.

Se non riuscite a seguire la diretta, tutte le puntate de Lo Specchio di Piacenza sono disponibili on demand sul sito di Libertà. Appuntamento stasera alle 20.30 su Telelibertà.