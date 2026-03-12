Glaucoma, sono 10mila i piacentini che ne soffrono
I dati diffusi in occasione della Settimana Mondiale di prevenzione in programma dall'8 al 14 marzo
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Si stima che siano quasi 10mila i piacentini affetti da glaucoma, una malattia silenziosa che se non curata può portare alla cecità. La prevenzione è la prima arma per difendersi ed è questo l'appello arrivato ieri in Comune, alla presenza dell'assessora alla partecipazione Serena Groppelli, dal primario dell'Oculistica dell'Azienda Usl di Piacenza Rino Frisina e da Filippo Siciliano, presidente della Sezione territoriale di Piacenza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma in programma dall'8 al 14 marzo.
«La settimana è un'occasione importante per parlare di una malattia che rappresenta una delle principali cause di perdita della vista, viene definito il “ladro” silenzioso della vista – ha detto Frisina – ed è sempre più diffuso, basti capire i numeri del nostro territorio: stando alle percentuali colpisce il 2-3 % della popolazione, significa 3mila persone a Piacenza e ben 10mila in tutta la provincia. Ogni anno registriamo inoltre uno 0,3 % di nuovi casi, per cui si parla di altre mille persone affette, senza considerare il sommerso. Per questo raccomandiamo di fare i controlli, soprattutto per la pressione dell'occhio, regolari e costanti per prevenire la malattia».
