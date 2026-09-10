Su il sipario sulla Casa della Comunità Belvedere: visite, test e consigli per la salute

Sarà una delle prime occasioni per entrare nella nuova Casa della Comunità Belvedere, conoscerne gli spazi e incontrare i professionisti che vi lavorano. Giovedì 17, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, la struttura di via Gadolini 36 aprirà alla cittadinanza dalle 15.30 alle 18.30.

Saranno proposte spirometrie, valutazioni del rischio diabete e del BMI, esercizi per il movimento, consigli sull’alimentazione e informazioni su screening, fumo e consumo di alcol. Spazio anche alla sicurezza delle cure, con quiz e attività interattive, e alle famiglie con incontri sulla disostruzione delle vie aeree e sulla nanna sicura.

Coinvolte circa 50 persone tra professionisti, studenti, volontari e partner. «Anche piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono contribuire a proteggere la nostra salute», sottolinea la direttrice generale dell’Ausl Paola Bardasi.

La giornata consentirà inoltre di conoscere alcuni servizi già presenti nella Casa della Comunità, dagli ambulatori infermieristici al Punto unico di accesso.