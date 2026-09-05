Piacenza capitale della paradontologia

Piacenza si conferma sempre più il punto di riferimento e il fulcro internazionale per la ricerca, la clinica e l’innovazione nell’ambito della parodontologia. A pochi mesi dall’ottima riuscita dell’edizione 2026 della “Rasperini Reunion” — l’evento internazionale che ha richiamato più di 300 dentisti e specialisti provenienti da oltre 50 Paesi del mondo —, la città torna a essere palcoscenico di un nuovo appuntamento medico di rilevanza mondiale.

Arriverà a Piacenza, in serata, China Squad, un’esclusiva delegazione formata da alcuni tra i più autorevoli chirurghi e docenti universitari cinesi, selezionati dalla multinazionale svizzera Straumann per un percorso di alta formazione avanzata dedicato al trentennale di Emdogain, un biomateriale biologico utilizzato in parodontologia per favorire la rigenerazione dei tessuti di supporto del dente.

A guidare l’intera iniziativa e a tenere le sessioni didattiche e chirurgiche è il piacentino Giulio Rasperini, professore associato all’Università degli Studi di Milano, adjunct professor presso la Harvard School of Dental Medicine di Boston e fondatore di iPerio Education, centro internazionale di alta formazione in Parodontologia con sede proprio a Piacenza e che ha come obiettivo insegnare a salvare i denti naturali attraverso le tecniche più moderne e avanzate.

La presenza del clinico piacentino alla guida del progetto è stata fortemente voluta dall’azienda organizzatrice: Rasperini è stato infatti un autentico pioniere della metodica, avendone firmato il primo utilizzo clinico già 31 anni fa insieme ai relativi studi scientifici di riferimento.

«Dopo l’incredibile entusiasmo della Rasperini Reunion accogliere oggi questo autorevole gruppo di professionisti asiatici è un’ulteriore conferma del ruolo centrale che Piacenza ricopre nel panorama scientifico odontoiatrico globale commenta Rasperini – «La formazione d’eccellenza è anche promozione del nostro patrimonio storico e culturale, creando legami profondi e duraturi tra Piacenza e la comunità medica internazionale».

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