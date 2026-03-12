Vaccinazioni, come funzionano e quali fare in ambito lavorativo

A Star bene, la trasmissione sulla salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti con il direttore scientifico Luigi Cavanna, si parla delle vaccinazioni, uno degli strumenti più discussi e studiati in medicina preventiva. La scoperta della vaccinazione, come tecnica per sconfiggere le malattie infettive, si deve a Edward Jenner nel 1796, che in Inghilterra si dedicò alla battaglia contro il vaiolo. Le vaccinazioni hanno avuto un impatto storico importante, riuscendo a eradicare completamente una delle malattie più devastanti della storia umana, il vaiolo e a controllare o quasi eliminare numerose altre epidemie. Poi è arrivato il Covid e la pandemia ha amplificato dubbi e timori.

Oggi esistono diversi tipi di vaccini, con indicazioni specifiche a seconda dell’età, della salute e delle condizioni personali. In studio intervengono Maria Grazia Brescia, medico competente in Medicina del Lavoro (già direttore u.o.vaccinazioni e malattie infettive dell'Ausl di piacenza), il professor Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group. La puntata, realizzata in collaborazione con Asia, va in onda questa sera alle 21 su Telelibertà. Si farà il punto su cosa sono i vaccini e come sono fatti, come funzionano nel nostro organismo e quali controlli di sicurezza vengono effettuati prima dell’autorizzazione di un vaccino. Gli esperti spiegheranno quanto tempo occorre per testare un vaccino prima che sia disponibile al pubblico e quali sono i vaccini più raccomandati per chi lavora in aziende o ospedali.