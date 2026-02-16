Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Autoironia e 43 edizioni: la Gerassa vince il Palio della Zobia, stile di vita

Dopo le polemiche e l’annullamento per maltempo, la Zobia ha regalato al paese calore ed allegria, trasformando le vie del centro in un grande teatro popolare

Federica Duani
|1 ora fa
Il carro vincitore del 43esimo Palio della Zobia
Il carro vincitore del 43esimo Palio della Zobia
1 MIN DI LETTURA
A conquistare il Palio della 43esima Zobia, a Fiorenzuola, è stata la Gerassa con “I baracon fiurinsulan”, un tuffo sfacciato e irresistibile nel cuore della sagra di San Fiorenzo. Ha vinto il rumore allegro dei piatti che volano e delle risate che coprono ogni polemica. Ha vinto il luna park di una volta, con le luci sgangherate e l’odore di panini nell’aria. Il carro ha trasformato la città in una fiera d’altri tempi: tiri a segno improvvisati, giostre traballanti, paninari instancabili (il più giovane, Nicolò, ha appena sette anni), gag cucite sulla memoria collettiva del paese.
Domenica, 15 febbraio, Fiorenzuola si è accesa a colpi di satira, dialetto e passione. Dopo le polemiche e l’annullamento per maltempo, la Zobia ha regalato al paese calore ed allegria, trasformando le vie del centro in un grande teatro popolare. La politica è stata tra i bersagli privilegiati. Il sindaco Romeo Gandolfi è stato “zobiato” più volte. Nel carro “Inaugúrasion ad l’aereuport ad Fiurinsôla” l’aeroporto spuntava nell’area del campo sportivo grazie all’emiro Sultan Salam Nustran, “sultano del salame nostrano”, tra hostess e steward pronti all’imbarco. Sul fronte opposto, il carro “Noé, l’ultmà speransà ad Fiurinsôla” evocava il Diluvio universale: una diga di Mignano pronta a crollare e un’Arca su cui salivano animali e amministratori. «Se la diga crolla siamo pronti a dimetterci», ironizzavano i figuranti, controllando prima che “tutti i pesci fossero in salvo”. Non solo politica. Nel “TG Fi – Al telegiurnal ad Fiurinsôla” la cronaca diventava parodia: giornalisti incalzanti, richieste surreali, il sogno di riportare in auge una tv tutta locale. Sui lati del carro, due schermi mostravano la città dall’alto grazie a un “drone umano”, un ragazzo sospeso tra nuvole finte e ventilatori: «Da quassù si vede una città piena di belle persone».
Otto carri, mesi di lavoro, piazza Caduti gremita per la presentazione affidata a Omaira Ferraroni e Mario Tosini. Dall’Odissea in dialetto all’Inferno dantesco popolato da dannati. Sul carro del Bar Paradusi, “Jurassic Parko Lucca – La caccia al megalomode”, Marco Modenesi premiato per la “Zobia più sacrificata”, riconoscimento che aveva conquistato anche nel 2022. 2023, 2024: praticamente nudo, immerso per ore in una vasca d’acqua, nei panni del “megalomode” braccato tra fossili, piante carnivore e creature preistoriche.
A decretare i vincitori la giuria guidata da Sonia Aletti, 13 volontari chiamati a valutare carri e numeri in piazza e lungo le vie. Ma il premio più grande, ancora una volta, è stato l’abbraccio di un paese che ha scelto di ridere di sé.
Il carro vincitore del 43esimo Palio della Zobia
Il carro vincitore del 43esimo Palio della Zobia
Il carro vincitore del 43esimo Palio della Zobia

Gli articoli più letti della settimana