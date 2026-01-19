Concerto del Nicolini: biglietti gratuiti al Teatro Municipale

Ingresso libero con biglietto gratuito per il concerto inaugurale dell’anno accademico del Conservatorio Nicolini, in programma martedì 27 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza. Per assistere alla serata si può ritirare il biglietto presso la biglietteria del teatro, aperta durante la settimana con orari differenziati tra mattino e pomeriggio: martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13; mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; venerdì dalle 10 alle 15. La biglietteria resta chiusa la domenica e il lunedì. Oppure si può ritirare il biglietto direttamente la sera dell'evento.

Il concerto segna l’apertura ufficiale del nuovo anno accademico del Conservatorio Nicolini e vedrà come protagonista l’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto”, una delle realtà più rappresentative dell’istituto. L’ensemble riunisce studenti, docenti e giovani professionisti in un progetto di alto profilo artistico e didattico, pensato come momento di crescita, confronto e valorizzazione dei talenti.

Sul podio salirà Vanessa Benelli Mosell, impegnata in una duplice veste di pianista e direttrice d’orchestra. Musicista di respiro internazionale, Benelli Mosell è apprezzata per la sua capacità di coniugare rigore esecutivo, profondità interpretativa ed energia comunicativa, offrendo al pubblico letture musicali intense e coinvolgenti.

L’appuntamento si propone come un’occasione di incontro e condivisione tra il Conservatorio e la città, rafforzando il legame tra l’istituzione musicale piacentina e la sua comunità, in una cornice di grande prestigio come quella del Teatro Municipale.