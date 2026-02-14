Il maltempo ferma la Zobia: domani si riparte con la sfilata e la festa

Al tempo non si comanda: a Fiorenzuola la sfilata della Zobia prevista per stasera, 14 febbraio, è stata annullata a causa del maltempo. Dopo un pomeriggio di attesa, i carri non sfileranno, ma «stasera animeremo comunque le vie della città, senza carri, ma travestiti», promettono in tanti zobiari.

L’appuntamento ufficiale è rimandato a domani dalle 14.30, quando inizierà la sfilata con i carri. Mario Tosini e Omaira Ferraroni presenteranno i vari numeri, mentre alle 19 sono previste le premiazioni. Dalle 20, dj Tubista animerà la festa finale in piazza Caduti con musica e divertimento. «Abbiamo sperato fino all’ultimo e giovedì scorso, durante l’ultima riunione, le previsioni per il prossimo weekend erano ben peggiori di questo: ora sono cambiate, ma non potevamo saperlo», spiega Ferraroni. Il senno di poi non serve, e domani la Zobia promette di essere ancor più speciale.