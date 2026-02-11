Musica, festa e solidarietà: concerto di Carnevale al Nicolini con il Placentia Gospel Choir

Piacenza si prepara a vivere una serata di musica ed emozioni all’insegna del Carnevale e della solidarietà. Martedì 17 febbraio, alle ore 21, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini (via Santa Franca 35) ospiterà il Concerto di Carnevale realizzato in collaborazione con il Placentia Gospel Choir per raccogliere fondi per il restyling della sala parto dell’ospedale di Piacenza. Un sodalizio, quello tra il Conservatorio e il coro gospel piacentino, che si fonda su un rapporto di convenzione e collaborazione attivo da diversi anni, e che nel tempo ha dato vita a numerosi progetti artistici e formativi condivisi, rafforzando il legame tra istituzioni musicali e territorio. L’evento, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, promette un viaggio coinvolgente tra sonorità gospel, energia corale e spirito festoso, in una cornice musicale di grande valore artistico. Il programma del concerto sarà un mix di gospel moderno e ritmato, capace di unire tradizione e contemporaneità, coinvolgendo il pubblico con brani carichi di energia, ritmo e messaggi positivi. L’apertura delle porte è prevista per le ore 20, per consentire al pubblico di accedere con calma alla sala.

Il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, durante la conferenza stampa, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un’occasione speciale per coniugare musica di qualità, festa e impegno sociale e ha ricordato l'ottimo lavoro che il coro gospel sta facendo.

Il direttore del Conservatorio Nicolini Roberto Solci ha il valore del concerto come incontro tra linguaggi musicali diversi, uniti dalla passione e dal legame con il territorio, sottolineando come la musica condivisa possa diventare uno strumento di partecipazione e solidarietà. Anche Francesco Zarbano, direttore del Placentia Gospel Choir, accompagnato da Steven Zucchini, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ricordando il carattere gioioso ed energico del gospel e l’importanza di portare un repertorio moderno e coinvolgente in un contesto prestigioso come il Conservatorio, arricchito dal significato di un progetto benefico.

Accanto all’aspetto culturale, il concerto avrà infatti una forte valenza solidale: nel corso della serata sarà attivata una raccolta fondi benefica destinata al restyling della sala parto dell’Ospedale di Piacenza, un’iniziativa concreta per sostenere il benessere delle future mamme e dei neonati del territorio, promossa e organizzata da Maria Grazia Sabato, presidente del Consiglio Direttivo di “MGS Cultura & Welfare” che ha sottolineato come il concerto del Placentia Gospel Choir, simbolo di gioia e vita, sia il modo ideale per sensibilizzare la comunità sul progetto di restyling della Sala Parto dell’Ospedale di Piacenza, nato dall’esigenza del team ostetrico di creare un ambiente più accogliente, capace di ridurre stress, dolore e ansia, e di promuovere una cultura del parto rispettosa e centrata sulla donna.

Daniela Russo, Simona Illari e Marina Mercati, a nome di tutta l’équipe ostetrica, hanno ricordato che il parto è un momento fondamentale per donna, coppia e famiglia, in cui è essenziale unire sicurezza delle cure e umanità, offrendo un ambiente sereno e accogliente che renda l’esperienza della nascita non solo sicura, ma anche positiva e significativa.

L’iniziativa ha la condivisione e l’appoggio anche della Fondazione di Piacenza e Vigevano.