Sicurezza urbana e promozione sociale, al via il progetto Sirio

Tra gli interventi in programma ci sono l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, tre in via Manzoni e una nei Giardini Merluzzo; la riqualificazione del parco giochi comunale “Don Corbelletta”, tra via Millo e via Molinari; la realizzazione di attività educative e sportive inclusive rivolte ai giovani; l’introduzione di Street Tutor - per mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree più sensibili e in occasione di eventi pubblici - e la rigenerazione di uno spazio urbano attraverso la street art. Sono alcune delle azioni della nuova edizione di Sirio, il progetto per la sicurezza urbana integrata e la promozione sociale promosso dal Comune di Piacenza e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con un cofinanziamento di 157mila euro (su un costo totale di 197mila), presentato ieri mattina in conferenza stampa nella sala consigliare di palazzo Mercanti.

In continuità con il precedente progetto Vega, Sirio porta avanti azioni educative rivolte ai giovani, attraverso lo sport e l’animazione di strada, unitamente a una serie di interventi per la sicurezza del territorio realizzati con l’installazione di impianti di videosorveglianza pubblica, l’introduzione degli street tutor e opere di riqualificazione urbana.

La progettazione e attuazione delle diverse attività è il risultato della collaborazione tra diversi ambiti comunali - i Servizi Sociali ed Educativi, la Polizia Locale, l’Ufficio Sport, il Servizio Piacenza Giovani, l’Ufficio Verde e i Lavori Pubblici - e i soggetti gestori.

Gli interventi principali prevedono:

- l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in via Manzoni e nei Giardini Merluzzo;

- la riqualificazione del parco giochi comunale “Don Corbelletta”, tra via Millo e via Molinari, con il rifacimento del campo da calcio e l’aggiunta di tavoli da ping pong;

- la realizzazione di attività educative e sportive inclusive rivolte ai giovani;

- l’introduzione degli Street Tutor per mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree più sensibili e in occasione di eventi pubblici;

- la rigenerazione di uno spazio urbano grazie alla realizzazione partecipata di un’opera di street art.

«Il progetto Sirio - sottolinea la sindaca Katia Tarasconi - conferma una visione di sicurezza urbana che affianca, agli interventi di presidio e controllo, un investimento deciso sulla prevenzione, sull’educazione e sulla qualità delle relazioni nei quartieri, a partire dal coinvolgimento attivo dei giovani. La sicurezza è un bene collettivo che si costruisce anche attraverso la presenza educativa, l’ascolto e la capacità di creare contesti positivi di aggregazione, soprattutto per ragazze e ragazzi che vivono una fase delicata del proprio percorso di crescita. Sirio consolida un approccio partecipativo, che mette insieme interventi infrastrutturali di riqualificazione urbana e rafforzamento della videosorveglianza, animazione di strada e lavoro di comunità, valorizzando il ruolo delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del terzo settore in un’azione condivisa e continuativa sul territorio».

«Sirio rappresenta un’evoluzione naturale del lavoro avviato con i progetti Vega e Ontheroad e nasce dalla consapevolezza che la sicurezza urbana si costruisce anche nelle relazioni», spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi: «L’educativa di strada, lo sport come strumento di inclusione e la presenza negli spazi pubblici consentono di intercettare precocemente situazioni di disagio, di marginalità o di conflitto, trasformandole in occasioni di dialogo, responsabilizzazione e cittadinanza attiva. È un progetto che integra prevenzione sociale e sicurezza, in stretta sinergia con la Polizia Locale e con i servizi comunali Piacenza Giovani, Sport, Verde, Lavori Pubblici, e che si fonda anche sull’ascolto dei bisogni emersi dalle indagini sulla percezione di sicurezza in città. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per il costante sostegno ad interventi che riconoscono nei giovani non solo problemi da gestire, ma una risorsa da accompagnare e valorizzare».

«Lo sport sarà, ancora una volta, un motore importante di coinvolgimento di ragazze e ragazzi nelle diverse aree della città in cui si snoderà il progetto - rimarca l'assessore allo Sport Mario Dadati - grazie all'impegno, alla passione e alla sensibilità delle realtà del territorio che, rispondendo alla manifestazione di interesse di prossima pubblicazione, vorranno aderire al progetto, contribuendo a diffondere i valori educativi e di condivisione che sono alla base di questa rete tra istituzioni, associazioni e collettività».

Sistemazione del parco giochi “Don Corbelletta”

Compatibilmente con le condizioni meteo, l’avvio dei lavori è previsto per marzo, con conclusione entro il successivo mese di aprile. Si procederà al ripristino del campo da calcetto e all’installazione sia di un tavolo da ping pong outdoor, sia di un impianto da teqball.

Installazione di nuove telecamere

E’ in corso la progettazione per l’affidamento e realizzazione dell’intervento, che prevede il nuovo sistema di videosorveglianza con l’installazione di una telecamera ai Giardini Merluzzo e tre in via Manzoni: una alla rotatoria con via Farnesiana, una alla rotatoria con via Colombo e una di contesto a presidio della scuola Anna Frank.

Azioni educative e di animazione

Le azioni educative e di animazione sono affidate a Laboratorio di Strada ODV, in rete con Cooperativa sociale L’Arco e Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un percorso educativo e partecipativo.

I destinatari sono i gruppi di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 29 anni che frequentano gli spazi aperti nei diversi quartieri cittadini, con particolare attenzione alla zona Sud-Est della città; verranno proposte gratuitamente attività educative e sportive motivanti e coinvolgenti, che favoriscano la costruzione di relazioni con adulti che abbiano un ruolo significativo e possano porsi come punto di riferimento, oltre a facilitare la conoscenza e l’accompagnamento ai servizi per i giovani che Piacenza può offrire.

Il progetto mira a promuovere benessere, competenze relazionali e cittadinanza attiva, prevenendo comportamenti a rischio e promuovendo, attraverso una fattiva responsabilizzazione, la cura degli spazi comuni. L’intervento di educativa di strada si basa su relazioni di fiducia, ascolto e presenza costante, grazie a un lavoro condotto in rete tra istituzioni, residenti e realtà socio-aggregative del territorio.

Obiettivo, incentivare la partecipazione ad attività sportive, laboratoriali, aggregative e a promuovere la frequentazione di luoghi e servizi dedicati ai giovani, animando gli spazi aperti per renderli fruibili da tutta la cittadinanza e stimolando ragazze e ragazzi, in contesti informali, verso percorsi di inclusione e autonomia. Le iniziative condotte sul territorio saranno anche uno strumento prezioso di osservazione e registrazione di bisogni e cambiamenti del mondo giovanile, funzionali a supportare l’Amministrazione nella progettazione di azioni sempre aggiornate e adeguate alle esigenze che emergono dalla collettività.

Sirio intende rivolgersi anche a educatori, genitori, insegnanti, cittadini e istituzioni, destinatari di iniziative di sensibilizzazione e incontro tra diverse generazioni basate sull’instaurarsi di rapporti di fiducia, dialogo e ascolto attivo, consolidando la sinergia e l’unità di intenti tra le diverse componenti della comunità.

Integrazione con gli operatori sportivi

Grazie all’attivazione di una rete di società sportive - che verranno selezionate tramite un avviso per manifestazione di interesse di imminente pubblicazione - il progetto prevede la compresenza di proposte educative, animative e sportive in determinati punti della città, in orario pomeridiano e serale, fino a fine settembre.

Tra gli spazi urbani più vissuti dai giovani e mappati costantemente dagli operatori, la zona del Pubblico Passeggio nei pressi del Liceo Respighi e Piazzale Libertà, la zona di via Negri e quella del Peep Farnesiana, il giardino don Corbelletta e dintorni, il parco della Baia del Re.

Educativa di strada - Le realtà coinvolte

Un punto di forza del progetto è la gestione delle attività educative e animative da parte di una rete di soggetti dell’educativa di strada piacentina: Laboratorio di Strada Odv, Cooperativa sociale L’Arco, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII lavorano insieme da diversi anni sul territorio urbano; la sinergia tra le tre realtà, che metteranno a servizio del progetto la loro esperienza e competenza, si traduce anche nella compresenza di équipe.

Laboratorio di Strada Odv è un'Organizzazione di Volontariato che collabora con il gruppo informale Educatori di Strada. Dal 2012 realizzano interventi di educativa di strada e territoriale a Piacenza e provincia, promuovendo il benessere dei giovani tra gli 11 e i 25 anni tramite un approccio di prossimità, ascolto e costruzione di relazioni significative. Grazie al sostegno di 290 donatori, le due realtà hanno portato in strada APEcart, un mezzo di comunità che trasforma gli spazi giovanili in luoghi di aggregazione e crescita, ricreando un salotto aggregativo urbano dove i ragazzi possano sentirsi a casa. www.educatoridistrada.it

Cooperativa sociale L'Arco opera a Piacenza e provincia dal 1995, offrendo servizi socio-educativi, psicologici e di sviluppo comunitario per minori, giovani e comunità locali. Dal 1998 realizza interventi di animazione di strada a bordo dell'Arcobus, con cui fa tappa nelle vie di paesi e città per promuovere contesti di socialità e coinvolgere in attività costruttive gruppi di ragazze e ragazzi che abitano quei luoghi. Piazze, giardini e bar sono i contesti informali in cui gli educatori attivano processi educativi e in cui lavorano per rimotivare i giovani, stimolare la loro partecipazione alla vita di comunità e valorizzare le risorse di ciascuno. www.arcopiacenza.it

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, attraverso Progetto Ops, svolge dal 2015 sul territorio di Piacenza attività di riduzione del danno e attività di promozione e prevenzione del disagio giovanile nei luoghi di aggregazione e del divertimento. Durante le uscite, l’Unità di strada utilizza un furgone attrezzato e distribuisce materiale sanitario sterile, materiale su sostanze e sessualità e generi di conforto. Svolge inoltre un supporto educativo e, se necessario, un orientamento ai vari servizi presenti in città. A partire dal 2021, insieme ad altre realtà del territorio, svolge attività di educativa di strada rivolta ai giovani, per favorire momenti di aggregazione e prevenzione.

Street tutor

L’Unità Operativa Antidegrado della Polizia Locale ha già avviato, d’intesa con la ditta Steward Italia cui è stato aggiudicato il servizio, un programma di monitoraggio e presidio del territorio in diverse zone della città, iniziando nel periodo delle festività natalizie nella zona di piazza Cavalli, corso Vittorio Emanuele, piazzale Genova, via IV Novembre con il parcheggio del Cheope ed estendendo l’attività, nei diversi interventi già effettuati, sino a via Colombo.

Le stesse aree saranno oggetto di particolare attenzione nei fine settimana legati alle festività, quando è più alta la frequentazione serale anche da parte dei giovanissimi e si assiste a una più intensa programmazione di eventi: a ridosso della Pasqua (venerdì 3 aprile), venerdì 24 aprile, giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio, lunedì 1° giugno. Ulteriori servizi che prevedono la presenza degli Street Tutor sono già in calendario per i venerdì di luglio (dal 3 al 24), per la festività di Sant’Antonino e sabato 1° agosto, mentre tra fine maggio e metà giugno sono previsti tre presidi specificamente dedicati alla zona di via Colombo- via dei Pisoni e Giardini Merluzzo.

Altre date saranno pianificate nel corso dell’anno, sulla base dei principali eventi di rilevanza pubblica previsti.