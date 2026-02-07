A Trento la finale, solo appalusi per la Gas Sales Bluenergy

Finale solo sfiorata. Sfuma il sogno della Gas Sales Bluenergy che, nonostante una prova dai grandi contenuti tecnici, ma non solo, ha ceduto a Trento, probabilmente superiore rispetto ai biancorossi, ma che ha dovuto dar fondo a tutto il potenziale per piegare Piacenza e conquistare l’ultimo atto dove, domenica 8 febbraio, si giocherà il trofeo con la vincente del match tra Perugia e Verona.

Un ko rimediato di fronte ai 9mila spettatori, di cui 500 da Piacenza, del palazzetto di Casalecchio di Reno. Porro e compagni hanno reagito a un inizio contratto e che ha agevolato Trento, subito avanti con un 25-21 che ha innescato il carattere biancorosso. Ma non solo il carattere, perché la squadra di Boninfante ha costruito il punto dell’1-1 nel corso di un parziale condotto al meglio sul piano tecnico e che ha concesso zero ai trentini di coach Marcelo Mendez. Biancorossi capaci di mettere addirittura il naso avanti con un terzo set combattutissimo, ma che ha premiato ancora una volta la Gas Sales con l’ultimo errore punto di Gabi Garcia dai nove metri che ha incendiato i sogni dei tifosi piacentini. Itas durissima a morire e la conferma è giunta in un quarto parziale in cui Piacenza ha ceduto nel finale dopo la lunga serie punto a punto, rotta sul 17 pari. Tie-break ancora una volta decisivo: si parte con un ace di Gutierrez, ma Trento è d’acciaio e a metà del quinto periodo infligge un dolorosissimo doppio break che ben presto diviene il +5 che sembra condanna definitiva. Lo sarà, ma Piacenza ha rialzato la testa nonostante tutto: il turno in battuta di Bovolenta ha regalato speranze inattese ma Trento ha ripreso il filo del gioco con una fase difensiva impressionante: Trento è in finale, per la Gas Sales Bluenergy solo applausi convinti per una squadra che ha saputo comunque trascinare il suo pubblico e che è sempre più convincente nonostante l'assenza eccellente di Simon. Semifinale che ha segnato il ritorno in campo di Galassi che però a fine gara ha preannunciato un nuovo stop. «E’ stata una giornata molto bella, ritornare in campo mi ha emozionato e lo sono ancora adesso. Questa partita è stata un regalo del mio oncologo, ora dovrò fermarmi ancora per completare quanto già fatto poche settimane fa. Ringrazio i compagni, i tecnici, la società, tutti per la vicinanza, la pallavolo è di grande aiuto in questo difficile momento».

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2

(25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11)

Itas Trentino: Torwie 10, Sbertoli 0, Ramon 15, Resende Gualberto 10, Faure 24, Bristot 15, Sandu (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Lavia 0. N.E. Boschini, Bartha, Acquarone. All. Mendez.

Gas Sales Bluenergy: Porro 9, Mandiraci 19, Galassi 4, Bovolenta 23, Gutierrez 11, Comparoni 7, Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 1, Iyegbekedo 0, Loreti (L), Seddik 1. N.E. Travica. All. Boninfante.

ARBITRI: Vagni, Cerra.

NOTE - durata set: 25', 24', 29', 27', 16'; tot: 121'.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI