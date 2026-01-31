Addio Censi, il Fiorenzuola punta su Iori
L'attaccante 24enne arriva dal Lentigione, domenica a Zola Predosa vietato sbagliare
Redazione Online
|1 ora fa
Black and Red Modern Geometric Soccer Match Day Instagram Post - 2
Saluta Federico Censi, immediato l'arrivo di Riccardo Iori. Il Fiorenzuola inserisce nella rosa di mister Nicolò Araldi un nuovo attaccante: Iori, attaccante classe 2002, arriva dal Lentigione, capolista del girone D di Serie D, dove ha collezionato 13 apparizioni mettendo a segno un gol. Il nuovo arrivato potrebbe trovare impiego a brevissimo, domenica 1° febbraio per la sfida che attende i valdardesi sul campo dello Zola Predosa. Confronto da non sbagliare per i rossoneri chiamati ad accorciare dalla vetta delle due dominatrici, Nibbiano&Valtidone e Vianese.