I giovani canottieri in luce la meeting nazionale

Si è disputato nei giorni scorsi sul lago di Piediluco, in provincia di Terni, il meeting nazionale valido come evento agonistico centrale per la stagione azzurra del canottaggio giovanile. Per le categorie Under 19 e Under 23 le prove selettive hanno visto affrontarsi oltre 1.100 atleti in rappresentanza di 108 società.

Nelle gare selettive, il due senza Under 19 della Vittorino da Feltre composto da Marco Tinelli e Matteo Sardi si è qualificato alle semifinali, terminando il proprio percorso con un quinto posto non lontano dalla qualificazione per la finale. I due atleti biancorossi hanno partecipato anche alla gara del quattro di coppia in equipaggio misto con Alessandro Mazzotti e Simone Conti (Canottieri Ravenna), qualificandosi per la finale e conquistando il sesto posto. Sempre tra gli Under 19, Viola Ferrari ha conquistato l’accesso, nella regata del singolo, alle semifinali, gara in cui si è qualificata al sesto posto. La giovane atleta biancorossa ha preso parte anche alla gara del doppio formando un equipaggio misto con Silvi Giorgia Ratini della Canottieri Ternana; le due atlete hanno conquistato l’accesso alla finale giungendo al quinto posto nella finalissima.

Giorgia Sardi

Nel singolo Under 19 non è riuscito a superare la soglia delle qualifiche Pietro Campominosi. Due gli atleti Under 17 della Vittorino da Feltre al via: Giorgia Sardi in singolo ha concluso la propria prova all’ottavo posto in semifinale, mentre nella gara del doppio, in coppia con Katunayakage Perera della Canottieri Tritium, dopo avere passato il taglio delle qualifiche ha concluso al quinto posto della semifinale. Nelle gare maschili, invece, non ha superato le qualifiche in singolo Lorenzo Magnani, che nella successiva regata del doppio, in equi-paggio misto con Davide Bernacchioni della società Speranza Prà, ha conquistato il sesto posto in semifinale. Semifinale soltanto sfiorata, invece, per Dario Guerra nella gara del singolo Under 23; l’atleta della Vittorino è risultato il primo escluso dai migliori sedici. Guerra ha poi fatto meglio nel doppio Under23/Senior, in coppia con Davide Campanini della Canottieri Speranza Prà, riuscendo a conquistare l’accesso alla semifinale.