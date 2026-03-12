Piacenza torna capitale della scherma

Piacenza si conferma capitale della scherma nazionale: a Piacenza Expo, da domani a lunedì, sono i programma i Campionati italiani a squadre dalla Serie A2 alla C, il Gran Premio di scherma integrata e la prova paralimpica categoria C, che coinvolgerà le tre armi (spada, sciabola e fioretto).

La location e l'organizzazione del Circolo "Pettorelli" sono ormai consolidate ed è fresco anche il ricordo estivo del grande spettacolo estivo degli Assoluti. Per il sodalizio organizzatore presieduto da Alessandro Bossalini, anche tre formazioni in gara nelle giornate di sabato (spada femminile B1), domenica (spada maschile A2) e lunedì (sciabola maschile B1).

Ancor prima di iniziare, i Campionati italiani a squadre a Piacenza fanno segnare già un grande risultato storico. Il gran premio di scherma integrata di sabato e domenica entra negli annali della Federscherma come la gara inclusiva con il maggior numero di partecipanti, ben 122 complessivamente, in una competizione speciale in cui gli atleti olimpici sfideranno in carrozzina i colleghi paralimpici. Alla chiusura delle iscrizioni sono 59 gli schermidori del settore olimpico (15 fiorettisti, 5 fiorettiste, 4 sciabolatori, 6 sciabolatrici, 16 spadisti e 13 spadiste) che si siederanno in carrozzina per tirare contro gli specialisti del settore paralimpico in una gara integrata che, per ogni specialità, metterà in palio un pass per i Campionati italiani assoluti di Roma 2026 (se ovviamente a vincere fosse un atleta olimpico, al maschile come al femminile).

Mai da 15 anni - da quando la Federazione ha inserito sotto la propria egida l'attività paralimpica affiancandola a quella olimpico - il Gran Premio di scherma integrata aveva registrato una partecipazione così numerosa: accadrà sulle pedane di casa nostra.

Le formazioni del Pettorelli in gara

Spada B1 femminile (sabato ore 9): Irene Cecchet, Camilla Parenti, Anna Bassi, Marianna Mari, Margherita Libelli (riserva e capitana)

Spada A2 maschile (sabato ore 9): Andrea Bossalini, Valentino Monaco, Francesco Curatolo (capitano), Andrea Polidoro, Josè Manuel Vilanova (riserva)

Sciabola B1 maschile (lunedì ore 12): Amedeo Polledri, Alessandro Sonlieti, Albert Tena, Francesco Monaco (capitano), Ivan Matteo Tavolini (riserva).

Il programma

Venerdì 13 marzo

Fioretto maschile serie A2 – inizio ore 9.00

Fioretto femminile serie A2 – inizio ore 9.00

Fioretto femminile serie B1 – inizio ore 10.00

Fioretto maschile serie B2 – inizio ore 10.00

Fioretto femminile serie B2 – inizio ore 11.00

Sabato 14 marzo

Fioretto maschile serie C – inizio ore 9.00

Fioretto maschile serie B1 – inizio ore 9.00

Spada femminile serie B1 – inizio ore 9.00

GP Scherma integrata di fioretto – inizio ore 11.00

Spada femminile serie C1 – inizio ore 12.00

Spada femminile serie A2 – inizio ore 12.00

GP Scherma integrata di sciabola – inizio ore 15.00

Domenica 15 marzo

GP Scherma integrata di spada – inizio ore 9.00

Paralimpico cat. C Fioretto maschile – inizio ore 9.00

Paralimpico cat. C Fioretto femminile – inizio ore 9.00

Spada maschile serie A2 – inizio ore 9.00

Spada maschile serie C1 – inizio ore 9.00

Spada maschile serie B1 – inizio ore 9.00

Spada femminile serie B2 – inizio ore 12.00

Spada maschile serie B2 – inizio ore 12.00

Paralimpico cat. C Spada maschile – inizio ore 13.00

Paralimpico cat. C Spada femminile – inizio ore 13.00

Lunedì 16 marzo

Sciabola maschile serie A2 – inizio ore 9.00

Sciabola femminile serie A2 – inizio ore 9.00

Sciabola femminile serie B2 – inizio ore 9.00

Sciabola femminile serie B1 – inizio ore 10.00

Sciabola maschile serie B1 – inizio ore 12.00

Sciabola maschile serie B2 – inizio ore 13.00.