Sitting Volley, weekend di gare per la Gas Sales Bluenergy

In Europa si torna a parlare del club biancorosso anche in un altro trofeo. La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è infatti attesa nel primo pomeriggio a Nantes (in Francia) per un weekend di gare della Silver Euroleague, al fine di cercare di centrare la qualificazione alla prossima Golden Euroleague in Bosnia.

«È il nostro obiettivo – spiega Giovanni Marani, allenatore della squadra –. Il passaggio alla Gold è alla nostra portata e rappresenterebbe un risultato importante non solo per il gruppo, ma per l’intero movimento nazionale».

Un movimento di cui la Gas Sales si è fatta promotrice diretta, costituendo una formazione maschile di Serie A1 grazie alla collaborazione con le realtà sportive emiliano-romagnole Giocoparma e Volley Club Cesena. La neonata formazione biancorossa ha affrontato i primi impegni stagionali lo scorso 6 e 7 dicembre a Siderno (Reggio Calabria), in occasione del concentramento di Coppa Italia, chiuso con un positivo terzo posto, per poi debuttare in campionato il 14 dicembre al PalabancaSport.

«Siamo un gruppo rinnovato, con l'ingresso di due ragazzi giovani e promettenti. L'affinità è già migliorata e si è visto nel primo concentramento di campionato», prosegue Diletta Del Prete, direttore sportivo della squadra.

Per accedere alla Golden Euroleague, la Gas Sales dovrà classificarsi al primo o al secondo posto del concentramento. A partire dalle 14 di oggi pomeriggio si decideranno le sorti europee dei biancorossi.