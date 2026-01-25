Spada a squadre, Forlì ok pure nel maschile. Il Pettorelli sfiora il podio nella gara di casa

Si chiude con il bis del Circolo schermistico Forlivese la due giorni piacentina al palazzetto di via Alberici, sede sabato e domenica dei Campionati Regionali Assoluti a squadre di spada organizzati dal Circolo “Pettorelli” a braccetto con il Comitato regionale Emilia-Romagna della Federscherma.

Dopo la vittoria sabato nel quarto trofeo Lift-Tek Elecar (gara a squadre femminile), il sodalizio di Forlì ha completato l’opera con il successo di ieri nel primo Trofeo Studio tecnico Guglielmetti, piegando 45-40 in finale il Club Scherma Koala Reggio Emilia.

Il bronzo, invece, è andato alla Bernardi Ferrara, che nella “finalina” ha superato 45-38 i padroni di casa del Circolo Pettorelli (Andrea Bossalini, Francesco Curatolo, Valentino Monaco, Josè Manuel Vilanova e Andrea Polidoro), che hanno sfiorato il podio migliorando comunque di una posizione la performance del 2025.