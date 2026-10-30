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Fornaroli, prove con il brivido

Formula 1 - Il pilota piacentino in pista sulla McLaren in Messico: 17esimo tempo

Michele Rancati
Michele Rancati
|2 ore fa
Leonardo Fornaroli in pista in Messico
Leonardo Fornaroli in pista in Messico
1 MIN DI LETTURA
Altro mattoncino nella carriera di Leonardo Fornaroli. Il pilota piacentino della McLaren ha preso parte alle prove libere 1 del Gran premio del Messico, guidando al posto del campione del mondo in carica Lando Norris. Per Leo, solito prezioso lavoro di set up della vettura e anche un brivido, quando, appena uscito dai box dopo aver montato le gomme soft, ha sbagliato in curva 1 ed è finito fuori pista, riprendendo però subito la macchina e senza riportare conseguenze. Alla fine, per lui (alla terza esperienza in pista dopo Barcellona e Melbourne) un totale di 24 giri, diciassettesimo tempo, a 2 secondi e 107 millesimi dal ferrarista Charlies Leclerc, il più veloce in 1:18.128.
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