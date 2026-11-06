Fornaroli in pista in Brasile: 11° nelle Fp1

Il neo campione del Mondo Kimi Antonelli è stato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Interlagos. Il giovane iridato della Mercedes ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Alle loro spalle la seconda Mercedes di George Russell. Sesto e settimo tempo per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Nella prima sessione di prove libere era sceso ancora in pista su McLaren il piacentino Leonardo Fornaroli, terzo pilota papaya che ha girato al posto di Oscar Piastri. Per lui un ottimo undicesimo tempo e anche parole di elogio da parte del team principal MCLaren, Andrea Stella: «Siamo contenti di Leo, ci piace molto il suo atteggiamento fuori e dentro la macchina: vogliamo farlo crescere, ma la Formula 1 attraversa una fase nella quale è difficile far maturare i giovani piloti. Per questo gli abbiamo messo a disposizione le sessioni FP1 e un programma di test con le vetture precedenti. Gli chiediamo di svolgere un lavoro molto importante per la squadra, anche se questo non gli permette di mettersi particolarmente in mostra. In Messico, per esempio, ha effettuato diverse prove di configurazione della monoposto, soprattutto legate al raffreddamento. E questo ha limitato inevitabilmente l’aspetto prestazionale. Sia a Barcellona, sia in Messico, quando ha cercato il giro veloce, ha perso parecchio tempo sul rettilineo perché non aveva preparato correttamente il boost. In Ungheria, invece, un bloccaggio in frenata aveva compromesso le gomme, impedendogli di migliorare successivamente».