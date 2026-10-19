Leo Fornaroli pilota in McLaren Hypercar nel 2027

Il 2027 di Leonardo Fornaroli è diventato ufficiale nella giornata di oggi. La McLaren ha annunciato il suo ruolo in vista della prossima annata: il pilota piacentino che sbarcherà nel WEC entrando a far parte del team Hypercar della scuderia inglese, partecipando anche al Mondiale Endurance, che tra i vari appuntamenti annovera anche la leggendaria 24 ore di Le Mans.

Contemporaneamente, Leo rimarrà anche il terzo pilota del "Team Papaya" in Formula 1 dietro a Lando Norris e Oscar Piastri.

«Entrare a far parte del McLaren Hypercar Team – le parole del piacentino - rappresenta un passo avanti entusiasmante nella mia carriera, sono grato di questa incredibile opportunità. Sono lieto di continuare a ricoprire anche il prossimo anno il ruolo di terza guida in Formula 1, affrontando al contempo questa nuova sfida. Rappresentare la McLaren nel Mondiale Endurance e alla 24 Ore di Le Mans è un enorme onore e sono pronto a dare il massimo. Vorrei ringraziare il McLaren Driver Development Programme per avermi sostenuto durante tutto il mio percorso e per avermi dato l’opportunità di sviluppare le mie capacità su un palcoscenico così competitivo e prestigioso».