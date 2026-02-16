Baraccaluga altro ko e attacco agli arbitri

Terzo ko consecutivo per il Baraccaluga che esce, per ora, dalla zona playoff. Nell’importante scontro diretto per la griglia degli spareggi di Serie B, i ragazzi di coach Cristiano Tagliavini incappano un una sconfitta per 2-0, maturata sul campo dell’Arpi Nova nella 17esima giornata del girone C di calcio a 5.

Devono recitare il “mea culpa” i valdardesi, perché nel primo tempo hanno costruito le occasioni per passare in vantaggio colpendo un palo e sbagliando anche un calcio di rigore con Arduini. E così i padroni di casa ne approfittano e passano al 17’ con Alaia. Nella ripresa si perdono nel vuoto i tentativi di rimonta, il Baraccaluga protesta per qualche decisione arbitrale a sfavore e l’Arpi Nova chiude i giochi dopo 9 minuti con il definitivo 2-0 firmato da Gialluisi.

«Viviamo un momento delicato da tempo tra infortuni e squalifiche che ci stanno penalizzando – il commento del ds Andrea Canaider – complimenti all’Arpi Nova che ha fatto la sua partita, noi però siamo stati anche un po’ sfortunati viste le occasioni sciupate che non ci aiutano certo in questa situazione. Devo fare un appunto agli arbitri che in questa stagione hanno fischiato troppo spesso a nostro sfavore, non è un alibi però noi facciamo tanti sacrifici e troviamo direttori di gara presuntuosi e che ci mettono in difficoltà».

In classifica il Baraccaluga esce dalla top five e con 22 punti è sesto a pari merito con il Versilia. Nel prossimo turno di sabato al Palarquato arriva il Villafontana.