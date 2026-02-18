Basket in campo, la Bakery vuole la svolta

Turno infrasettimanale a due riprese per le formazioni piacentine di basket impegnate nel campionato di Serie B Nazionale.

Il primo, doppio appuntamento è previsto per stasera: alle 20.30 al PalaFranzanti la Cenerentola Bakery (6 punti) sfiderà la Rimadesio Desio, dodicesima a quota 24. La squadra di Giorgio Salvemini vuole reagire dopo la batosta casalinga nel derby contro l’Assigeco (58-95) e provare a smuovere una classifica che la vede a -2 dal duo Monferrato-Fidenza. I piemontesi saranno impegnati domani sul difficile campo toscano della Fabo Herons Montecatini, mentre i parmensi stasera sul parquet del LuxArm Lumezzane.

I due punti sarebbero oro colato, visto il complicato turno che attende le dirette rivali per la salvezza, ma ancor prima in casa biancorossa si attende un moto d’orgoglio in termini di prestazione.

Mezz’ora più tardi, i Fiorenzuola Bees (quint’ultimi a quota 20 punti) cercheranno l’impresa sul campo della capolista Elachem Vigevano. I lombardi condividono il trono con la Rucker San Vendemiano (38 punti). I valdardesi, invece, sono reduci da due vittorie consecutive contro Lumezzane e Treviglio e ora sfideranno la squadra dell’ex Assigeco Stefano Salieri.

Domani, infine, match casalingo per l’Assigeco (ottavo posto con 28 punti al pari di Omegna) contro Vicenza, che spera nell’aggancio inseguendo a due lunghezze di ritardo. Per la squadra di Simone Lottici, l’obiettivo è la continuità per cercare di non perdere di vista le prime posizioni (fino al sesto posto ci sono i play off diretti), in una classifica sempre molto corta nella parte medio-alta.

La 27ª giornata

Oggi: La T Tecnica Gema Montecatini-Omegna, Legnano-San Vendemiano, Piazza Armerina-Agrigento, Lumezzane-Fidenza, Bakery-Desio, Treviglio-Orzinuovi, Vigevano-Fiorenzuola Bees.

Domani: Assigeco-Vicenza, Fabo Herons Montecatini-Monferrato.

La classifica

Vigevano, San Vendemiano 38, La T Tecnica Gema Montecatini, Orzinuovi 34, Legnano, Capo d’Orlando, Treviglio 30, Assigeco, Omegna 28, Vicenza, Fabo Herons Montecatini 26, Desio 24, Lumezzane, Piazza Armerina 22, Fiorenzuola Bees 20, Agrigento 16, Fidenza, Monferrato 8, Bakery 6.