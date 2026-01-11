I Bees non riescono più a vincere, la capolista Vigevano supera Bakery

Niente da fare per Bakery Piacenza sul campo della capolista del girone A di Serie B Nazionale, Elachem Vigevano, che vince 83-58 nella sfida del 21esimo turno. Ottimo l’avvio dei biancorossi, coraggiosi di fronte ai più di 2.000 spettatori del PalaElachem e come sempre accompagnati dai tifosi piacentini.

Vigevano ha poi dimostrato perché si trova al primo posto della classifica con un record da 15 vittorie e 5 sconfitte: fisicità e attacco sempre sotto controllo, dal ribaltone del secondo quarto alla gestione dell’ultima parte di gara, in cui Bakery non si è comunque mai arresa fino alla sirena conclusiva.

Elachem Vigevano 83

Bakery Basket Piacenza 58

(21-16, 50-37, 61-45)

Elachem Vigevano: Kancleris 21, Verazzo 9, Gajic 10, Boglio 7, Mazzantini 9, Fiusco N.e, Diouf 4, Cucchiaro 3, Fantoma 6, Corgnati N.e, Zacchigna 14, Lucchini N.e. All. Salieri.

Bakery Basket Piacenza: Dore 13, Giannone 12, Bocconcelli 3, Ricci 11, Abba 13, Borriello, Morvillo 4, Banella, Korlatovic 2, Beccari, Salvaderi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

Ottava sconfitta consecutiva per i Bees che sono stati travolti dalla Rucker San Vendemiano ben oltre il punteggio finale di 59-84. Troppo “molli” i gialloblù che al Palarquato hanno dato sin da subito l’impressione di non essere entrati nel match: la precisione nei tiri da fuori dei veneti, le percentuali dei rimbalzi e la voglia di vincere hanno fatto il resto. I soli Bottioni e Ambrosetti hanno cercato di scuotere senza fortuna i compagni di squadra. Ora forse urge un intervento sul mercato.

Fiorenzuola Bees 59

San Vendemiano 84

(16-24; 25-43; 45-72; 59-84)

Fiorenzuola Bees: Mazburss 2; Biorac 6; Obljubech 2; Razak ne; Bottioni 12; Korsunov 6; De Zardo 6; Ceparano 6; Camara ne; Crespi 7; Ambrosetti 12. All. Del Re

Rucker San Vendemiano: Tassinari 20; Picarelli 17; Pagani 5; Sinagra 0; Onojaife 6; Morici 15; Bedetti 11; Dalla Cia 0; Borin 0; Cebasek 10. All. Campanella