I Bees tornano a vincere e la Bakery sfiora il colpaccio. Assigeco ci prova fino all'ultimo

I Fiorenzuola Bees tornano in campo a 7 giorni dal pesante ko del PalArquato contro la Fulgor Fidenza e sfidano nel proprio fortino la LuxArm Lumezzane. I Bees vincono per 76-82 riscattando la pessima prestazione di 7 giorni fa, conquistando 2 punti che la rilanciano in chiave salvezza diretta.

LuxArm Lumezzane 76

Fiorenzuola Bees 82

(22-25; 39-42; 52-63)

LuxArm Lumezzane: Galassi 13, Siberna 11, Hrstic 12, Stefanelli 17, Gelfi ne, Kekovic 9, Deminicis, Valle ne, Ivanovskis ne, Ohenhen 6, Angarica, Piccionne 8. All. Ciarpella

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 6, Obljubech 7, Bottioni 6, Korsunov 2, De Zardo 13, Mariani 21, Re 9, Ceparano, Camara ne, Crespi 10, Ambrosetti 6. All. Del Re

Una Bakery Piacenza mai doma lotta alla pari per 40 minuti e sfiora il colpaccio sul campo di Infodrive Capo d’Orlando, spaventando la quinta in classifica. Sconfitta 74-70 in Sicilia per i biancorossi di coach Giorgio Salvemini, nel 25esimo turno di Serie B Nazionale, nonostante una prova maiuscola che ha visto Piacenza andare ad un passo dal successo, dopo aver chiuso avanti il terzo quarto di 4 lunghezze. Ricci strepitoso con 21 punti guida i biancorossi a un passo dall’impresa

Infodrive Capo d’Orlando 74

Bakery Basket Piacenza 70

(24-20, 40-38, 52-56)

Infodrive Capo d’Orlando: Antonietti 10, Bertetti 12, Palermo 10, Rapetti 6, Simon 4, Moltrasio, Contento 9, Carrabotta N.e, Jasaitis 12, Furin 2, Gatti 9. All. Bolignano.

Bakery Basket Piacenza: Giannone 6, Beccari 3, Ricci 21, Borriello 13, Abba, Morvillo 2, Bocconcelli 8, Korlatovic 4, Dore 13, Banella, Scardoni N.e. All. Salvemini.

L’Assigeco non riesce a completare la rimonta e si arrende nel quarto quarto a una Gema Montecatini più cinica nei momenti caldi del match. Piacenza gioca una buona pallacanestro, tenendosi sempre in scia degli avversari e uscendo a testa dal PalaBanca: non bastano i 19 di Poggi e Calbini, i toscani replicano con un attacco ben bilanciato e si affidano a Jackson per chiudere i conti sul finale. Ora per Piacenza sarà importante archiviare il risultato, ripartire dalle cose positive della serata e prepararsi al derby di domenica prossima contro la Bakery Piacenza.

UCC Assigeco Piacenza 𝟴𝟲

La T Tecnica Gema Montecatini 91

(17-22; 22-25; 26-23; 21-21)