Assigeco domina nel derby, festeggiano anche i Bees

Senza storia. Si riassume con due semplici parole il derby piacentino di Serie B di basket tra Bakery e Assigeco. C'è partita solo nel primo quarto, con gli ospiti comunque sempre avanti e che prendono il largo grazie alle super prestazioni di Calbini e Valesin, per la Bakery c'è solo tanta difficoltà in difesa e qualche sprazzo di orgoglio. Assigeco che si rilancia in chiave playoff, Bakery sempre ultima in classifica.

BAKERY BASKET PIACENZA 58

UCC ASSIGECO PIACENZA 95

(14-17; 28-46; 44-72)

BAKERY BASKET PIACENZA: Giannone 5, Morvillo, Bocconcelli 3, Ricci 15, Beccari 3, Korlatovic 7, Dore, Salvaderi, Borriello 18, Banella 3, Adamu 4, Scardoni. All. Salvemini.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 16, Criconia 6, Calbini 23, Mazzucchelli, Sarmiento 11, Poggi 10, Ferraro, Anaekwe 8, Pepper 11, Fiorillo 10. All. Lottici.

Arbitri: Rubera, Parisi, Puglisi.

I Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato per vendicare la pessima prestazione contro la Fulgor Fidenza cui tuttavia è seguita una bella vittoria sul parquet di Lumezzane 7 giorni prima.

Ospiti in terra valdardese sono i ragazzi di coach Villa per una TAV Treviglio Brianza altrettanto desiderosa di punti per rinfrancare un inizio di girone di ritorno non perfetto. Treviglio parte con le marce alte, ma i Bees sono bravi con Ceparano e Crespi a mettere il provvidenziale granello di sabbia negli ingranaggi

Fiorenzuola Bees 74

TAV Treviglio Brianza Basket 64

(18-13; 33-26; 55-49)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Obljubech 4, Bottioni 7, Korsunov 9, De Zardo 14, Cecchi 4, Re, Mariani 8, Ceparano 4, Crespi 21, Ambrosetti 3. All. Del Re

Treviglio Brianza Basket: Agostini 4, Rubbini 7, Anchisi ne, Morina 2, Reati 8, Daccò ne, Rossetti ne, Ronchi ne, Taflaj 18, Marcius 1, Restelli 15, Galassi 9. All. Villa

Arbitri: Morassutti da Gradisca d’Isonzo – De Angelis da Grottamare – Antimiani da Montegranaro