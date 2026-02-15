Assigeco domina nel derby, festeggiano anche i Bees
Nulla da fare per la Bakery. Treviglio si arrende ai gialloblù fiorenzuolani
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Assigeco primeggia nel derby con la Bakery
Senza storia. Si riassume con due semplici parole il derby piacentino di Serie B di basket tra Bakery e Assigeco. C'è partita solo nel primo quarto, con gli ospiti comunque sempre avanti e che prendono il largo grazie alle super prestazioni di Calbini e Valesin, per la Bakery c'è solo tanta difficoltà in difesa e qualche sprazzo di orgoglio. Assigeco che si rilancia in chiave playoff, Bakery sempre ultima in classifica.
BAKERY BASKET PIACENZA 58
UCC ASSIGECO PIACENZA 95
(14-17; 28-46; 44-72)
BAKERY BASKET PIACENZA: Giannone 5, Morvillo, Bocconcelli 3, Ricci 15, Beccari 3, Korlatovic 7, Dore, Salvaderi, Borriello 18, Banella 3, Adamu 4, Scardoni. All. Salvemini.
UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 16, Criconia 6, Calbini 23, Mazzucchelli, Sarmiento 11, Poggi 10, Ferraro, Anaekwe 8, Pepper 11, Fiorillo 10. All. Lottici.
Arbitri: Rubera, Parisi, Puglisi.
I Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato per vendicare la pessima prestazione contro la Fulgor Fidenza cui tuttavia è seguita una bella vittoria sul parquet di Lumezzane 7 giorni prima.
Ospiti in terra valdardese sono i ragazzi di coach Villa per una TAV Treviglio Brianza altrettanto desiderosa di punti per rinfrancare un inizio di girone di ritorno non perfetto. Treviglio parte con le marce alte, ma i Bees sono bravi con Ceparano e Crespi a mettere il provvidenziale granello di sabbia negli ingranaggi
Fiorenzuola Bees 74
TAV Treviglio Brianza Basket 64
(18-13; 33-26; 55-49)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Obljubech 4, Bottioni 7, Korsunov 9, De Zardo 14, Cecchi 4, Re, Mariani 8, Ceparano 4, Crespi 21, Ambrosetti 3. All. Del Re
Treviglio Brianza Basket: Agostini 4, Rubbini 7, Anchisi ne, Morina 2, Reati 8, Daccò ne, Rossetti ne, Ronchi ne, Taflaj 18, Marcius 1, Restelli 15, Galassi 9. All. Villa
Arbitri: Morassutti da Gradisca d’Isonzo – De Angelis da Grottamare – Antimiani da Montegranaro