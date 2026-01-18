Black out nel secondo periodo, Bakery sconfitta a Lumezzane
Sconfitta nel match-salvezza per i ragazzi di Salvemini, comunque protagonisti di una buona prestazione
Redazione Online
|2 ore fa
Sconfitta esterna 80-74 per Bakery Piacenza, superata da LuxArm Lumezzane nel 22esimo turno di Serie B Nazionale. Agli uomini di coach Giorgio Salvemini non riesce il bis della gara d’andata, partita in cui era arrivata la prima vittoria biancorossa sul campo.
Bakery trascinata da una prestazione eccezionale di Luca Giannone, che chiude con 28 punti, ma dopo essere andata sotto anche oltre i 10 punti nella parte centrale di gara, non è abbastanza la reazione decisa dei minuti finali e la lotteria dei tiri liberi sorride ai bresciani, anche dopo il -4 ospite.
LUXARM LUMEZZANE – BAKERY PIACENZA 80-74 (20-17, 42-30, 59-51)
LUXARM LUMEZZANE: Deminicis 9, Galassi 11, Siberna 11, Stefanelli, Gelfi, Hrstic 18, Ohenhen 9, Valle, Ivanovskism, Angarica 6, Kekovic 8, Piccionne 8. Coach: Marco Ciarpella
BAKERY PIACENZA: Ricci 10, Korlatovic 12, Giannone 28, Abba 2, Beccari, Banella, Dore 13, Salvadori, Morvillo, Bocconcelli 9, Borriello, Scardoni. Coach: Giorgio Salvemini
