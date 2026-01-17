Calbini non perdona dalla distanza, l'Assigeco sbanca

Una tripla di Calbini a 5” dal termine regala alla Assigeco una preziosa vittoria sul campo della Fabo Herons di Montecatini. Partita equilibratissima quella andata in scena ieri sera al PalaTagliate di Lucca e che l’Assigeco ha vinto, grazie ad un finale di spessore nel quale ha piazzato un break di 5-0 nell’ultimo minuto superando i coriacei toscani. In una prova di squadra di spessore, da segnalare i 19 punti di un Calbini che, anche per il tiro della vittoria a pochi secondi dalla fine, è stato sicuramente l’Mvp dell’incontro. Un match che rilancia le ambizioni di altissima classifica dell’Assigeco. Domenica 18 gennaio le altre partite della 22esima giornata del campionato di Serie B: alle 18, i Bees ricevono Orzinuovi e proveranno a porre fine alla serie nera di otto sconfitte, la Bakery viaggia alla volta di Lumezzane per un doppio confronto provinciale Piacenza-Brescia.

FABO HERONS MONTECATINI – ASSIGECO PIACENZA 74 – 77 (18-17, 40-40, 60-60)

FABO HERONS MONTECATINI: Rosi, Aukstikalnis 25, Antonelli 6, Rossi 6, Giombini 6, Zugno 7, Sgobba 7, Kamate 1, Mastrangelo 11, Pascarella, Dell’Uomo 2, Natali 3. Coach: Romeo Sacchetti

ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Anaekwe 2, Criconia 10, Mazzucchelli 4, Calbini 19, Valesin 10, Reginelli, Fiorillo 4, Pirani, Sarmiento 2, Ferraro 10, Poggi 16. Coach: Simone Lottici