Fiorenzuola, pioggia chance alle ortiche: col Corticella è solo pari

Niente da fare. Il Fiorenzuola non riesce a dar vigore alla propria rincorsa al vertice della classifica di Eccellenza e, anche sul campo dei bolognesi del Corticella, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0. Nel recupero della 18esima giornata, rinviata il 6 gennaio scorso causa neve, la squadra di mister Nicolò Araldi ha ripetuto purtroppo quanto già visto nelle recenti uscite: tanto possesso palla, buon gioco di squadra ma una miriade di palle-gol mandate al macero. Una prestazione convincente ancora una volta sul piano della coralità, ma a questo punto del torneo con Nibbiano e Vianese in fuga, il mezzo passo falso di oggi, mercoledì 21 gennaio, relega i valdardesi a -7 dalla coppia al vertice. Domenica prossima il Fiorenzuola ospiterà, al Bricchi anziché al Pavesi (per la concomitanza del match del Milan Woman al velodromo), la Campagnola, altra formazione nel pieno della lotta per evitare la retrocessione.