Riparte il Fiorenzuola: «Consolidiamoci in Serie D»

Zero intoppi e clima sereno sin dal pre raduno del Fiorenzuola nella giornata dedicata esclusivamente alle visite mediche. È invece da oggi che si comincerà a sudare sul campo. Ai volti nuovi si è aggiunto l’arrivo del terzo portiere, Gabriele Melloni (2008), proveniente dal Carpi. Assente invece tra i giocatori della passata stagione, l’attaccante Christian Piro, che è stato richiesto dal Bologna e sta sostenendo un provino con la squadra rossoblù. Ai saluti e comunque non convocato il difensore Gian Luca Zucchini, trasferito all’Ars et Labor di Ferrara (ex Spal). Presente parte dello staff dirigenziale rossonero, in testa il presidente Luigi Pinalli (che quest’anno festeggia i 25 anni alla guida della società) e il team manager Luca Baldrighi.

«Ritroviamo una categoria, la Serie D, che conosciamo abbastanza bene – dice il presidente – anche se vi entriamo come fossimo una matricola. Ci aspetta qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione dell’Eccellenza, dove l’obiettivo era cercare di vincere il campionato. Quest’anno dobbiamo consolidarci in questa realtà importante, riprenderne confidenza in proiezione per gli anni prossimi, dove ripenseremo alla Serie C, categoria che è un premio per la città, ma difficile da sostenere sempre».

Intanto si fa il punto sulla campagna acquisti che ha portato a diversi avvicendamenti e ad una rosa che il presidente ritiene ancora incompleta. «Ci sono ancora alcuni tasselli da sistemare – precisa – ed in particolare nel reparto difensivo. Manca un centrale di spessore e siamo alla ricerca di un altro attaccante. Se poi Piro verrà effettivamente preso dal Bologna, che lo sta testando per la formazione Primavera, allora le punte da cercare saranno due».

La rosa

Portieri: Tommaso Cabrini (’07 dalla Pontenurese), Davide Libertazzi (’94 dal S. Giuliano) e Gabriele Melloni (’08 dal Carpi).

Difensori: Umberto Agnelli (’00 dal Cittadella), Luca Del Forno (’07 dal Milan Primavera), Filippo Dellagiovanna (’04, conf.), Loris Fontana (’08 dal Parma), Davide Izzo (’06 dal S. Giuliano), Filippo Montenet (’07 dalla Vibonese), Fabio Varoli (’99, conf.),

Centrocampisti: Francesco Barozzini (’06 dal Cittadella), Andrea Bertelli (’00, conf.), Mario Cazzaniga (’01, dal S. Giuliano), Nicolas La Vigna (’97, conf.), Enrico Morrone (’03, conf.), Tommaso Pampaloni (’02, dall’Imolese) e Michele Postiglioni (’05, conf.).

Attaccanti: Alberto Formato (’93, dalla Correggese), Cristian Piro (’07, conf.) e Christian Tzvetkov (’00 dal T. di Castelli).

Staff: Nicolò Araldi (all, conf.), Luca Ravanetti (vice all., conf.), Andrea Brusco (collab. tecnico, conf.), Cesare Cavazzoni (prep. atl., dal Sassuolo), Luca Ferrari (fisioter., conf.), Riccardo Botti (fisioter., confermato), Claudio Abbaterusso (all. portieri, dal Varese), Max Fadini (all. portieri, conf), Bruno Sartori (medico), Luca Baldrighi (t. manager), Brad Hathaway (video-maker), Giacomo Grolli (magazziniere).