Piro assist-man, ma passa la selezione lombarda

Dal 28 marzo al 3 aprile sarà la Puglia ad ospitare il Trofeo delle regioni per Under 19 e oggi, giovedì 12 marzo, al Levoni la rappresentativa emiliana ha sostenuto un test amichevole con la selezione lombarda. Gara disputa su grandi ritmi e chiusa sul 3-1 in favore degli ospiti. Tra le fila emiliane, in campo per circa un’ora anche Gabriele De Simone (Spes) e Christian Piro (Fiorenzuola): il centravanti valdardese, poco prima di lasciare il campo, ha firmato l’assist per il momentaneo 1-1 griffato da Pelliconi. La girandola di sostituzioni ha favorito la formazione lombarda, per il selezionatore emiliano-romagnolo Mario Lega, però, buone indicazioni nonostante il risultato.

