Paoletti cambia i Lyons per la sfida dell'anno

Nella penultima giornata del girone di andata di Serie A Elite la Sitav Lyons è probabilmente attesa dalla sfida più importante della stagione. Infatti Moretto e compagni questo pomeriggio (ore 14) scendono in campo al "Gino Maini” di Colorno per affrontare la squadra parmense in un derby emiliano che "forse” vale già la salvezza. Entrambe le contendenti risultano all'ultimo posto della classifica con 5 punti, frutto di una sola vittoria: sul Mogliano per i padroni di casa (45-41), sul Biella per gli ospiti (22-21). Due successi di misura, con Lyons e Colorno accomunati anche da statistiche praticamente identiche nel numero di mete realizzate, nei punti subiti e nei punti fatti. Dunque, squadre sostanzialmente alla pari anche se Colorno avrà dalla sua il fattore campo.

Come si sono prepararti i bianconeri in vista di questo incontro? «Posso annunciare qualche piccolo cambiamento rispetto alla formazione di sabato scorso - rispondeTino Paoletti, allenatore della Sitav Lyons – yutti i ragazzi si stanno allenando con il massimo impegno e quindi concederemo spazio a qualche "novità” per mettere in campo più peso e più centimetri. Sono cambi tattici che abbiamo valutato per l'occasione e che crediamo possano portare il giusto apporto al modulo di gioco che appronteremo. Sul Colorno posso dire che è una squadra con parecchi giocatori d'esperienza rispetto ai nostri che invece sono più giovani, inoltre possono vantare una buona linea di trequarti. Detto questo oggi esisterà una solo parola d'ordine valida per entrambe le squadre: si va in campo per vincere».