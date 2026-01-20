C'è ancora un De Vitis in maglia Piace: accordo raggiunto con il centrocampista

C'è ancora un De Vitis tra le fila del Piacenza. A distanza di oltre trent'anni dalle imprese di papà Totò, il figlio Alessandro indosserà la maglia biancorossa. Accordo raggiunto per il centrocampista ex Pisa classe 1992, reduce da una prima parte di stagione tra le fila del Rimini, in Serie C, ma dopo il fallimento del club, il 34enne si è ritrovato svincolato e al centro di un duello tra Piacenza e Pistoiese per arrivare al suo cartellino. Oggi, martedì 20 gennaio, è stato raggiunto l'accordo tra le parti e già da domenica prossima, nel match interno di Serie D tra Piace e Rovato, il giocatore potrà essere impiegato da mister Arnaldo Franzini.