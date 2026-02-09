De Vitis: «Nessun proclama, ma non ci arrendiamo»

È stata quasi una beffa per lui segnare il primo e splendido gol con la maglia del Piacenza in quella che poi si è rivelata la giornata fin qui più buia del campionato, terminata con la seconda sconfitta consecutiva e la contestazione dei tifosi.

Ma ad Alessandro De Vitis non mancano sicuramente coraggio e personalità, oltre alle indiscusse doti tecniche. Lo ha ribadito ieri sera nell’ultima puntata di Zona Calcio, chiamato ad analizzare ko e momento complicato della squadra: «C’è rammarico per la sconfitta, a maggior ragione per i risultati delle altre squadre. Ce cosa non ha funzionato? La critica maggiore, a tutti sia chiaro, è per il terzo gol perché tutto sommato eravamo rientrati in partita e invece quella rete si poteva evitare e ci ha tagliato le gambe, nonostante poi siamo riusciti a segnare il 2-3. Ho visto anche una bella reazione e tante occasioni create, forse abbiamo sbagliato troppi passaggi e ribadisco che senza quel 3-1 staremmo parlando di un epilogo diverso».

Dopo il mea culpa, il messaggio a tifosi e ambiente: «Chiaramente siamo molto dispiaciuti, però secondo me dobbiamo stare tranquilli perché il nostro campionato non è assolutamente finito. Certo, ora bisogna vincerle tutte e non si può più sbagliare». Non si fanno proclami: «Ma il nostro stato d’animo deve essere quello di una squadra che vuole riprendere ad avere entusiasmo fin da subito. Non dobbiamo fare l’errore di buttare tutto quanto di buono fatto finora, io sono arrivato da tre settimane e ho visto da subito grandi valori. Capisco poi la delusione dei tifosi, la contestazione è stata costruttiva e ci servirà per ricominciare con tanta energia positiva».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 44 gol trasmessi di 16 partite dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Protagonista la Lugagnanese capolista di Prima categoria, rappresentata in studio dal direttore sportivo Salvatore Russo, dall’allenatore Paolo Fermi e dall’attaccante Nicolò Negrello. Tutte le puntate di Zona Calcio sono disponibili nella sezione on demand del sito liberta.it.