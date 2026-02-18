Euro Gas Sales: «Pensiamo solo a vincere»

Dopo una settimana in viaggio, che ha visto la Gas Sales Bluenergy impegnata in tre intense trasferte a Bologna per la Coppa Italia, in Polonia e a Perugia, si apre per i piacentini un periodo di appuntamenti casalinghi.

Il primo è in programma questa sera: alle 20.30 al Palabanca si torna a respirare aria d’Europa per il secondo turno dei playoff round di Cev Cupo contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Dopo la vittoria per 3-1 nella gara d’andata di martedì scorso, ai biancorossi saranno sufficienti due set per staccare il pass per i Quarti di finale.

«Ci aspettiamo una partita complicata – avverte coach Dante Boninfante - i nostri avversari sono abituati a sfide da dentro o fuori e la sconfitta casalinga li avrà sicuramente infastiditi. Il nostro obiettivo è vincere la partita, senza fare calcoli set per set, perché potrebbe rivelarsi un atteggiamento rischioso».

In caso di una vittoria polacca per 3-0 o 3-1, la pratica dovrà essere risolta al golden set.