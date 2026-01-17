Fiorenzuola, anticipo trappola RISULTATI LIVE

Con la ripartenza dei campionati di Prima e Seconda categoria si allarga anche il numero degli anticipi delle squadre piacentine.

In Eccellenza, oggi spicca il confronto esterno che attende il Fiorenzuola sul campo del Brescello Piccardo. Rossoneri di mister Araldi in stato di grazia e vogliosi di proseguire in bellezza, prendendosi la rivincita dell’eliminazione in Coppa, per poi risalire ulteriormente la china attraverso il recupero di mercoledì prossimo a domicilio del Corticella. Compito non semplice ma fattibile per Antenucci e compagni, stazionanti al quarto posto (39 punti) con 9 lunghezze di vantaggio sulla compagine reggiana, settima e reduce da due pareggi di fila nonché dall’uscita di scena in Coppa, pur ai rigori, per mano della Spal. Palla al centro, al “Morelli”, alle 14.30, come nell’altro anticipo d’Eccellenza tra Campagnola e Rolo.

Al piano inferiore derby di vitale importanza, per opposti motivi, al “San Lazzaro” di Carpaneto (ore 15), dove il CarpaChero di mister Ferranti, penultimo inchiodato a quota 10 nonostante i chiari miglioramenti sul piano delle prestazioni, riceve la visita della Castellana Fontana di Ciotola, risalita al terzo posto (35) in virtù di un rendimento interno da urlo; azulgrana intenzionati fare altrettanto pure in campo avverso per alzare l’asticella, ma l’ex Mansour e compagni la pensano in maniera diametralmente opposta, mirando a riaccendere le speranze di salvezza.

Derby da tripla, mentre il pronostico pende interamente dalla parte dello Junior Drago, damigella d’onore a quota 26, per quel concerne l’antipasto di Prima categoria che vede la squadra di mister Brusi ospitare la cenerentola Sannazzarese (2), tuttora a secco di vittorie. Alle 18.30 al “Levoni” di Piacenza, invece, sfida d’alta classifica tra Sarmatese e Lugagnanese.

Nel girone A di Seconda tocca al Rottofreno, quinto della classe con 22 punti, provare frenare l’irresistibile marcia della sempre vincente Polisportiva Samurai di Di Donna (39), mentre nel B la tranquilla Salicetese (17) prova fare lo sgambetto alla capolista (ex aequo col Cadeo) Gattatico (27).

