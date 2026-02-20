Franz lancia il Piace a trazione anteriore

Ormai il pareggio non serve più a niente, ecco perché vedremo un Piacenza a trazione decisamente anteriore domenica pomeriggio al Garilli contro il Pro Palazzolo. L'undici titolare è legato alle condizioni di Ciuffo, che si è allenato durante la settimana e dovrebbe partire titolare; pronta davanti la coppia Ganz-Manuzzi con Campagna trequartista. In caso di forfait del giovane terzino ci sarà Putzolu a destra e in attacco il tridente con D'Agostino, Ganz e Garnero, in ogni caso una batteria di attaccanti pronta a colpire. "Siamo comunque sempre stati una squadra offensiva - ha detto mister Arnaldo Franzini - giochiamo contro un avversario molto forte in difesa e pericoloso sugli esterni, servirà grande presenza là davanti e allo stesso tempo attenzione sulle seconde palle a centrocampo per conquistare i 3 punti".