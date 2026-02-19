Ganz, la dura vita del figlio d'arte: «Felicissimo di restare»
Domenica scorsa il primo gol in maglia Piacenza per il centravanti
Paolo Gentilotti
|1 ora fa
L'esultanza di Simoneandrea Ganz dopo il gol messo a segno domenica scorsa a Sasso Marconi (Foto CavallI)
«E' una costante fin dal primo giorno della mia carriera. Il paragone è sempre stato inevitabile: se facevo bene era normale, se facevo male la delusione era amplificata per dieci». Simoneandrea Ganz si è sbloccato a Sasso Marconi e il nuovo centravanti del Piacenza rappresenta ora una risorsa in vista delle ultime dieci gare del campionato di Serie D. Piace distaccato di 8 punti dalla vetta, ma che è chiamato a lasciare nulla di intentato. La rete ritrovata per il figlio d'arte rappresenta una grande iniezione di fiducia: l'erede di Maurizio Ganz, indimenticato bomber di Milan e Inter, potrebbe partire dal primo istante già dal prossimo match che attende la squadra di Franzini, domenica prossima, al Garilli con la Pro Palazzolo. Su Libertà, Ganz junior ripercorre le tappe della sua lunga carriera e parla delle tante maglie indossate. E su un'eventuale permanenza a Piacenza: «Lascio non aperta, ma apertissima, la possibilità di prolungare la mia permanenza. Ne sarei davvero felice, ma non è questo il momento di pensarci, prima c’è una stagione da finire». Leggi tutto qui