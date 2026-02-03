Gas Sales, almeno 400 tifosi a Bologna per la Coppa

Piacenza si sta mobilitando per la Final Foru di Coppa Italia di pallavolo, che sabato vedrà impegnata all’Unipol Arena di Bologna la Gas Sales Bluenergy. Alle 15.30 i biancorossi scenderanno in campo nella prima semifinale contro l’Itas Trentino. È già successo una volta che biancorossi e dolomitici si sono affrontati in Final Four: edizione 2022-2023 nella Finale giocata a Roma, successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si aggiudicò il primo storico successo nella manifestazione. L'altra semifinale è Rana Verona-Sir Susa Scai Perugia, domenica si giocherà la finale.

La prevendita per gli abbonamenti che garantiscono l’accesso ad entrambe le giornate di gara nel settore riservato ai sostenitori di Gas Sales Bluenergy si è conclusa venerdì 16 gennaio. Si vivrà un vero e proprio esodo verso Bologna dei tifosi biancorossi: sugli spalti dell’Unipol Arena saranno oltre 400, quattro i pullman organizzati dai Lupi Biancorossi.